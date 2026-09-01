Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El 31 de agosto estuvo marcado por la expectativa y emoción entre quienes en Colombia participaron en los sorteos de las principales loterías y juegos de chance. Los resultados más esperados provinieron de la Lotería del Tolima y la Lotería de Cundinamarca, que ofrecieron cuantiosas sumas en premios. En su sorteo número 4185, la Lotería del Tolima entregó un premio mayor de $3.500 millones al número 9721 de la serie 168. Por su parte, la Lotería de Cundinamarca realizó el sorteo 4818 y otorgó un premio mayor de $6.000 millones al número 3478 de la serie 085, según los datos revelados en la jornada.

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Además de estos premios principales, los interesados en el juego de azar pueden consultar una lista extensa de números ganadores correspondientes a diferentes chances realizados durante el lunes, tanto en la jornada diurna como nocturna. Entre los sorteos destacados del lunes figuran el Pick 4 Noche, con el resultado 7395, y el Pick 3 Noche, que entregó el número 025. Igualmente, el sorteo Astro Luna, característico por combinar número y signo zodiacal, reconoció como ganador al 8480 con Libra. Otros sorteos relevantes incluyeron la Caribeña Noche con 31831, Sinuano Noche con 42072, y diferentes sorteos cafeteritos, motilón, fantástica, culona, chontico, paisita y astro sol, cada uno con sus propios ganadores.

Durante la jornada del día también se realizaron sorteos como el Caribeña Día, Sinuano Día, Culona Día, Pijao de Oro, entre otros. Las loterías y chances como Pick 4 Día (3689), Pick 3 Día (403) y Fantástica Día (34854) son de los más consultados por los jugadores, debido a la frecuencia con la que se juegan y la variedad de premios ofrecidos.

Respecto a la jornada del domingo 30 de agosto, los resultados también fueron amplios y variados, abarcando sorteos como Saman (7801), Pick 4 Noche (0406), Motilón Noche (77966), Astro Luna (1823 - Leo), y otros juegos reconocidos en el país. Cada uno de estos sorteos tiene seguidores específicos, interesados en acertar las combinaciones ganadoras para aspirar a los premios.

En todos los casos, los resultados publicados corresponden a los sorteos y jornadas específicas señaladas, y son validados por las propias loterías y entidades de chance, quienes divulgan la información para consulta de los jugadores y como mecanismo de transparencia en los juegos de azar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los números ganadores de la Lotería del Tolima y la Lotería de Cundinamarca el 31 de agosto?

El lunes 31 de agosto, la Lotería del Tolima entregó un premio mayor de $3.500 millones al número 9721, serie 168, en su sorteo número 4185. En la misma jornada, la Lotería de Cundinamarca realizó el sorteo 4818 y el número ganador fue el 3478, serie 085, con un premio mayor de $6.000 millones, según las entidades responsables de cada sorteo.

¿Qué números salieron en los chances más populares el 31 de agosto?

En la jornada del 31 de agosto, algunos de los chances diurnos y nocturnos más consultados otorgaron los siguientes resultados: Pick 4 Noche con 7395, Pick 3 Noche con 025, Astro Luna 8480 con el signo Libra, Caribeña Noche 31831, Sinuano Noche 42072, y así sucesivamente para los diferentes sorteos realizados durante el día y la noche en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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