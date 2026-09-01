Por: El Espectador

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La tragedia que afronta actualmente Colombia ha desmantelado no solo viviendas y negocios, sino también la estabilidad emocional de cientos de familias. La pérdida lo cambia todo: la seguridad desaparece, se diluye el control sobre la cotidianidad y queda la difícil tarea de reconstruir en medio de la incertidumbre. Este escenario plantea una pregunta crucial: ¿cómo cuidar la vida de otro cuando la propia ha sido fracturada por la adversidad? Según lo expuesto en El Espectador, el desastre ha profundizado la angustia, el agotamiento y la tristeza, sobrecargando en especial a quienes ya vivían bajo la presión de la violencia y las dificultades sociales. Esta realidad impacta con mayor intensidad a las familias, donde niñas y niños resultan ser los más vulnerables ante la ruptura de su día a día.

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En este contexto, el texto señala que la sobrecarga emocional en madres, padres y cuidadores dificulta comprender y responder adecuadamente a las necesidades emocionales de los niños y niñas. Colombia, a través de políticas como la ley de Cero a Siempre, ha avanzado en la visibilización de la primera infancia y en la importancia de su desarrollo integral. Sin embargo, el reto actual es ir más allá: priorizar el bienestar de quienes cuidan, entendiendo que su estabilidad emocional es clave para cuidar mejor de la niñez.

Ante la emergencia, no solo se necesita atender las pérdidas materiales. Es igualmente urgente brindar contención emocional a los cuidadores, mediante acciones tan simples y potentes como conversar, compartir abrazos o reunirse en comunidad. Estas estrategias, aunque no resuelven los daños estructurales, ayudan a procesar el dolor y a restablecer parte de la seguridad perdida. Como resume el programa Semillas de Apego, citado en el texto, el cuidado es, sobre todo, un sistema de relaciones: cuando se cuida a quienes cuidan, se fortalece a la primera infancia y a las familias enteras, y así se teje nuevamente el sentido de estabilidad.

La respuesta estatal, señala la autora desde El Espectador, ha sido insuficiente: el llamado a voluntarios señala tanto generosidad ciudadana como la ausencia histórica de cobertura en salud mental. Por ello, garantizar la atención primaria en salud mental, adaptada al contexto colombiano, con enfoques interdisciplinarios y comunitarios, es indispensable. El artículo concluye que la emergencia debe ser la oportunidad para repensar la salud mental de los cuidadores, no como respuesta temporal, sino como derecho fundamental y base para el desarrollo de la niñez y la reconstrucción social.

¿Por qué es fundamental cuidar la salud mental de los cuidadores tras una tragedia en Colombia?

Cuidar la salud mental de madres, padres y cuidadores es esencial porque su bienestar emocional actúa como escudo protector para la primera infancia, según el texto citado de El Espectador. Luego de una tragedia, quienes están a cargo de los niños deben estar emocionalmente regulados para afrontar el impacto en la niñez, lo que implica priorizar su apoyo psicológico y emocional tanto como la atención material.

¿Cómo puede Colombia fortalecer el apoyo en salud mental a cuidadores y niños tras un desastre?

De acuerdo con la información expuesta, Colombia necesita implementar atención primaria en salud mental basada en enfoques interdisciplinarios y comunitarios. Esto incluiría habilitar espacios de contención emocional y fortalecer las habilidades de quienes están en los territorios para que brinden acompañamiento tras las emergencias, reconociendo las limitaciones actuales en cobertura estatal y profesional.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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