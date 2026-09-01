Por: Noticiero 90 minutos

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Las flores mantienen su lugar como uno de los detalles más tradicionales para celebrar la fecha de Amor y amistad. Sin embargo, más allá de su belleza, elegir una flor puede representar mucho más que un simple obsequio, ya que distintas especies han adquirido significados especiales a lo largo del tiempo. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, cada flor se asocia culturalmente con sentimientos como el amor, la amistad, la alegría o la admiración, lo que permite transmitir mensajes particulares al momento de entregarlas.

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Entre las flores más emblemáticas destacan las rosas, reconocidas por estar íntimamente vinculadas con el amor y el romance. Las rosas rojas, en especial, son consideradas el símbolo por excelencia de la pasión, motivo por el que suelen elegirse para expresar sentimientos románticos hacia una pareja o una persona especial. Por otro lado, los girasoles poseen una imagen alegre y llamativa, lo que lleva a relacionarlos con la energía, el optimismo y la felicidad; regalar girasoles se asocia muchas veces con amistades positivas o para animar a quienes irradian entusiasmo.

Los tulipanes, cuya elegancia se percibe en su sencillez, tradicionalmente representan el cariño y el afecto. Son ideales para situaciones en las que se desea expresar amor de una forma delicada, tanto a una pareja como a un ser querido. Las margaritas, con su aspecto fresco y sencillo, han sido asociadas a la amistad, la alegría y los nuevos comienzos, por lo que suelen obsequiarse para fortalecer lazos amistosos o acompañar nuevos proyectos.

El lirio, otra flor popular, destaca por su significado de admiración y elegancia. Este tipo de flor es elegido comúnmente para rendir homenaje o reconocer a personas que despiertan respeto y aprecio, además de adecuarse muy bien a diversos tipos de arreglos decorativos. Finalmente, los claveles, considerados una de las especies más clásicas, se asocian con sentimientos de cariño, gratitud y admiración. Por su versatilidad y simbolismo, suelen ser una alternativa para expresar reconocimiento hacia amigos, familiares o cualquier persona especial en la vida.

A pesar de la carga simbólica que acompaña a cada flor, lo más relevante al escoger un ramo es considerar los gustos y sentimientos de la persona que lo recibirá, pues la intención y el significado personal siempre sobresalen ante la tradición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significado tienen las flores más populares durante Amor y amistad?

De acuerdo con la información presentada por Noticiero 90 Minutos, las flores más populares para regalar en Amor y amistad contienen diversos significados: las rosas representan el amor y la pasión; los girasoles, la alegría y el optimismo; los tulipanes, el cariño; las margaritas, la amistad y la sencillez; los lirios, la admiración y la elegancia; y los claveles, la gratitud y la ternura. Cada una transmite un mensaje que puede reforzar el motivo del obsequio.

¿Por qué elegir una flor específica puede transmitir un mensaje en Amor y amistad?

Elegir una flor específica para regalar durante el Día de Amor y amistad permite personalizar el detalle, ya que, según la información recogida por Noticiero 90 Minutos, cada especie florística se ha vinculado culturalmente a distintos sentimientos y valores. Al seleccionar una flor guiándose por su significado tradicional, usted puede reforzar la intención del regalo y transmitir un mensaje más profundo a la persona destinataria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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