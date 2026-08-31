Por: Noticiero 90 minutos

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La celebración de Amor y amistad en Colombia se ha transformado en una oportunidad especial para quienes prefieren detalles personalizados, sobre todo aquellos hechos en casa. Preparar un regalo artesanal no solo demuestra dedicación, sino que también suma valor sentimental en estas fechas, donde el afecto y la creatividad cobran protagonismo. Entre las alternativas disponibles, las trufas de chocolate resaltan como una opción atractiva y sencilla, ideal para sorprender a familiares, amigos o pareja.

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De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, realizar trufas de chocolate en casa requiere ingredientes accesibles: 200 gramos de chocolate, que puede ser semiamargo o de leche, sumados a 100 mililitros de crema de leche y 20 gramos de mantequilla. Opcionalmente, se puede agregar una cucharadita de esencia de vainilla para realzar el aroma. La decoración de las trufas permite jugar con múltiples presentaciones, ya que puede utilizarse cacao en polvo, coco rallado, maní o almendras trituradas, chispas de chocolate, incluso chocolate blanco derretido o de colores.

El proceso empieza picando el chocolate y colocándolo en un recipiente resistente al calor. Después, la crema de leche se debe calentar a fuego medio sin llegar a hervir. Una vez caliente, se vierte sobre el chocolate y se deja reposar dos minutos; luego, se mezcla lentamente hasta que el chocolate se derrita. Posteriormente, al incorporar la mantequilla y la vainilla, la preparación debe alcanzar una textura lisa y brillante. El siguiente paso consiste en cubrir el recipiente para que no entre aire, refrigerando la mezcla alrededor de dos horas hasta que esté firme.

Formar las trufas implica tomar pequeñas porciones y modelarlas con las manos, adaptando el tamaño al gusto personal. Cada bolita puede cubrirse con la decoración preferida y, tras este paso, se recomienda ponerlas de nuevo en la nevera por unos 20 a 30 minutos antes de servir o empaquetar. Empacar las trufas en cajas pequeñas o bolsas decorativas las convierte automáticamente en un regalo personalizado, y combinar diferentes coberturas permite lograr una presentación visualmente variada.

Estas sencillas trufas de chocolate constituyen una manera especial y económica de demostrar cariño en Amor y amistad, utilizando ingredientes cotidianos y métodos accesibles, tal como lo describe Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer trufas de chocolate para regalar en Amor y amistad?

Para preparar trufas de chocolate, usted solo necesita chocolate, crema de leche, mantequilla y, si lo desea, esencia de vainilla. El proceso incluye derretir el chocolate con la crema caliente, añadir la mantequilla, dejar que la mezcla enfríe hasta estar firme y formar bolitas; luego pueden decorarse al gusto antes de empacar en cajas o bolsas. Es una alternativa sencilla y significativa para regalar durante la celebración de Amor y amistad, tal como describe Noticiero 90 Minutos.

¿Qué ingredientes y decoraciones se pueden usar para trufas caseras?

Según la receta de Noticiero 90 Minutos, los ingredientes principales incluyen chocolate semiamargo o de leche, crema de leche, mantequilla y esencia de vainilla opcional. Para decorar, se puede utilizar cacao en polvo, coco rallado, maní o almendras trituradas, chispas de chocolate o chocolate blanco de colores, adaptando la presentación al gusto y ocasión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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