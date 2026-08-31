Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La cocina colombiana siempre sorprende con propuestas sencillas que despiertan el paladar. Una de esas preparaciones es la de unas arepitas que fusionan tradición y practicidad, y que pueden prepararse en cuestión de minutos. Según la guía publicada por El Espectador, la receta inicia con una base de arroz, ideal para dar textura y un sabor característico a la masa. Para enriquecer el sabor, se recomienda rallar encima tanto queso costeño como parmesano, dos ingredientes que aportan dosis distintas de salinidad y cremosidad.

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El paso siguiente es crucial: agregar huevo, cebolla larga, pimienta y sal. Esta mezcla no solo une los ingredientes, sino que también ofrece matices equilibrados entre lo suave del huevo y la frescura de la cebolla. La clave aquí, explica la publicación, es mezclar y amasar bien. El objetivo es obtener una masa moldeable, lo suficientemente compacta para manipular y formar las clásicas “arepitas”, pequeñas pero llenas de sabor. La tradición de amasar a mano se mantiene viva en esta receta, un detalle que marca diferencia en la textura final.

El Espectador detalla cómo se deben tomar porciones de masa y formar con las manos cada arepita, presionando para que queden compactas. Este paso garantiza una cocción uniforme y mantiene su forma característica. La cocción final es igualmente sencilla: en una sartén caliente, con un pequeño chorro de aceite de oliva, se fríen las arepitas por ambos lados hasta conseguir ese dorado crujiente tan apetecible.

Una vez listas, basta con dejarlas reposar un breve instante antes de servir. El resultado es una receta de pura “sabrosura”, perfecta para acompañar cualquier comida o para disfrutar como bocado principal. Esta preparación demuestra cómo, con ingredientes comunes, se puede lograr un plato delicioso y reconfortante. Asimismo, El Espectador invita a quienes tengan propuestas culinarias innovadoras a compartirlas, resaltando el valor del intercambio gastronómico y la creatividad en la cocina.

¿Cómo hacer arepitas de arroz con queso siguiendo la receta de El Espectador?

Para preparar arepitas de arroz con queso según El Espectador, debe mezclar arroz, queso costeño, parmesano, huevo, cebolla larga, pimienta y sal. Luego, debe amasar hasta obtener una masa compacta, moldear en forma de arepita y freír en sartén con aceite de oliva hasta dorar por ambos lados antes de servir.

¿Qué beneficios aporta la combinación de queso costeño y parmesano en las arepitas?

Incorporar tanto queso costeño como parmesano en las arepitas ofrece un balance interesante de texturas y sabores. El queso costeño aporta suavidad y salinidad típica de la región, mientras que el parmesano suma cremosidad y un toque de umami, enriqueciendo el perfil sensorial de este bocadillo tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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