Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una receta llena de frescura y sabor es la propuesta que surge a partir de ingredientes tan cotidianos como la lechuga, el mango, la cebolla, el tomate cherry, el ají dulce y la sandía. Según El Espectador, se recomienda utilizar la lechuga como base, acomodando sobre ella el mango en trozos, la cebolla, el tomate cherry, el ají dulce y la sandía cuidadosamente cortados. Esta mezcla, además de aportar colores llamativos, garantiza una experiencia nutritiva y ligera para cualquier desayuno o comida ligera.

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La preparación es bastante sencilla, pues requiere únicamente disponer los ingredientes y añadir el zumo de maracuyá, el zumo de limón y el aceite de oliva homogéneamente sobre la ensalada. Para resaltar aún más los sabores, se recomienda ajustar la sal al gusto, lo cual permite un balance adecuado entre lo dulce, lo ácido y lo salado. La receta sugiere terminar el plato con hojas de cilantro fresco y un delgado hilo de miel, toques que no solo aportan aroma y sabor, sino que también mejoran la presentación del platillo.

Sirva esta ensalada inmediatamente, preferiblemente bien fría, lo que resalta la frescura de la fruta y los vegetales. De acuerdo con El Espectador, se trata de una opción económica, sencilla y rápida, ideal para cualquier persona que desee iniciar su día con una comida saludable, baja en calorías y rica en vitaminas.

Adicionalmente, la sección gastronómica de El Espectador resalta otras recetas igualmente simples y deliciosas, como el caldo de huevo y papa —opción caliente y reconfortante para el desayuno— y los aguacates rellenos de camarón, perfectos para quienes buscan sorprender con preparaciones diferentes sin complicaciones. Para las personas apasionadas por la cocina, el medio incluso ofrece la posibilidad de compartir sus propias recetas escribiendo directamente a Tatiana Gómez Fuentes, reafirmando así la apertura del espacio a nuevas propuestas creativas.

Estas alternativas demuestran cómo los ingredientes cotidianos pueden transformarse en platos novedosos, permitiendo disfrutar de comidas saludables y variadas sin perder tiempo ni gastar de más.

¿Cómo preparar una ensalada fresca con mango y sandía de forma fácil?

Para preparar una ensalada fresca con mango y sandía, usted debe usar la lechuga como base, agregar el mango, la cebolla, el tomate cherry, el ají dulce y la sandía. Después, vierta el zumo de maracuyá, el zumo de limón, aceite de oliva y ajuste con sal. Finalice con hojas de cilantro y un toque de miel, sirviéndola inmediatamente bien fría.

¿Cuáles son las recetas económicas recomendadas para el desayuno, según El Espectador?

Según El Espectador, el caldo de huevo y papa destaca como una receta económica y fácil para el desayuno. Aporta sencillez y sabor, permitiendo empezar el día con una opción nutritiva y accesible para la mayoría de los hogares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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