Por: El Espectador

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La investigación sobre el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, dio un giro importante tras revelarse que ninguna de las víctimas era el verdadero objetivo del ataque. Según la Fiscalía, citada en la información difundida después de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, los responsables del crimen habrían seguido y confundido a Aponte con otro empresario durante varias semanas previas al doble homicidio ocurrido el 11 de febrero de 2026 en la zona norte de Bogotá.

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Leonel Llanos Paternina fue capturado en Villavicencio y, tras la legalización del procedimiento, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Llanos no aceptó los cargos atribuidos. Las investigaciones apuntan a que Llanos participó en los seguimientos y la logística, movilizándose en motocicleta para vigilar la zona donde ocurrió el ataque. Durante su detención, le incautaron dos celulares que serán fundamentales en el análisis forense para encontrar más implicados.

La Fiscalía reveló que el blanco real era “otro ciudadano”, cuya identidad al principio no fue divulgada oficialmente. Sin embargo, durante la audiencia se dio a conocer que el supuesto objetivo sería Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario dedicado al negocio del oro y la minería y vinculado a sociedades como OP Gold Capital y OP Aurum Capital. Mario Iguarán, abogado de la familia Aponte, expuso que existen pruebas testimoniales, documentales y técnicas que respaldan la hipótesis del error de identidad. La estructura criminal habría pretendido asesinar a Oliver Peñaranda, pero terminó matando a Aponte, presuntamente debido a las similitudes físicas entre ambos.

La coordinación del crimen se habría realizado a través de un grupo de WhatsApp llamado “Los Gladiadores”, donde participaron personas identificadas con alias como Zorro, Bam Bam, Carepapa, JJ, Pequeño y Moncayo, además de Llanos. Los mensajes intercambiados ahí detallaban información sobre desplazamientos, vestimenta y hábitos del objetivo, pero las autoridades todavía deben precisar el grado de implicación de cada alias mencionado.

El doble homicidio, altamente premeditado, ocurrió cuando Aponte salía de un gimnasio en La Cabrera, Chapinero, acompañado de su escolta. Un sicario disfrazado de ejecutivo los abordó y disparó en repetidas ocasiones, huyendo en motocicleta. A través de cámaras de seguridad, la Policía logró rastrear la ruta de huida y algunas de las acciones previas de los criminales.

Adicionalmente, la investigación está relacionada con un segundo asesinato ocurrido en Tibiritá, Cundinamarca, en mayo, donde la víctima habría facilitado la huida del sicario. Por ese hecho, Onori José Yabier Mendoza Viña fue judicializado. Estas conexiones evidencian la complejidad del caso, en el que la tesis del error de identidad solo será confirmada o desvirtuada en el proceso penal. La captura de Llanos es el primer avance relevante, pero aún falta esclarecer quién dio la orden, los móviles y el alcance de la estructura criminal.

¿Por qué confundieron a Gustavo Aponte con el verdadero objetivo del atentado?

Según lo afirmado en audiencia y la información recopilada por la Fiscalía, la confusión se debió a similitudes físicas y coincidencias en rutinas entre Gustavo Aponte y Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Durante semanas, la organización sicarial realizó seguimientos y vigilancia, pero finalmente identificó de forma errada a su víctima, resultado de un trabajo de inteligencia defectuoso basado solo en aspectos superficiales.

¿Cómo funcionaba el grupo de WhatsApp “Los Gladiadores” en el caso del doble homicidio en Bogotá?

La Fiscalía encontró que la estructura usó el grupo de WhatsApp “Los Gladiadores” para coordinar vigilancia, intercambio de información y planificación logística previa al crimen. En el chat se envió información clave sobre desplazamientos, vestimenta y rutinas del objetivo, aunque las autoridades siguen investigando la responsabilidad individual de cada participante y la evidencia encontrada será central en el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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