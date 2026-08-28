Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la última semana de agosto, Bogotá se transforma en escenario de una diversidad de actividades culturales, ambientales y de memoria histórica que buscan convocar a públicos de todas las edades. Distintos espacios emblemáticos de la ciudad abren sus puertas a propuestas que van desde la música hasta la conciencia ambiental, siempre priorizando la participación comunitaria y el acceso abierto.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los encuentros más esperados es "Rimas Libres Vol. 4", que llevará el hip hop de regreso a la Casa Museo Quinta de Bolívar el 30 de agosto. De acuerdo con la información, esta jornada de “freestyle” reunirá a 16 artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador, quienes reinterpretarán hechos históricos a través de la improvisación y el ritmo de “beat”. El evento inicia a la 1:00 p. m. y se alinea con la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, articulando música, historia y memoria nacional.

Por otra parte, Suba será epicentro del “astroturismo” el 29 de agosto. Esta actividad nocturna se realizará en la montaña del Cabildo Indígena Muisca de Suba e incluirá caminata, observación astronómica con telescopios y talleres sobre etnoastronomía, con un costo de COP 85.000 y COP 105.000 para extranjeros. Es una invitación a comprender el patrimonio astronómico y material de la localidad con la guía de saberes ancestrales, aunque no es apta para menores de siete años ni personas con movilidad reducida.

El 29 de agosto, el Museo de Arte Miguel Urrutia ofrecerá la exposición "Antes, durante y después del voto femenino en Colombia". Este recorrido, de acuerdo con los organizadores, propone una mirada al proceso histórico del voto femenino en el país, abordando temas como la representación de las mujeres y sus luchas por la autonomía y la memoria desde el arte. El evento tiene entrada libre y se realizará de 3:00 a 4:00 p. m.

En materia de conciencia ambiental, destaca el “plogging” del río Vicachá: una actividad gratuita, previa inscripción, que implica recorrer dos kilómetros recogiendo residuos para revitalizar este cuerpo de agua en pleno centro de Bogotá. La cita es el 30 de agosto a las 8:30 a. m. en la estación Las Aguas.

Otras propuestas como "Guau al parque", en el Parque Villa Mayor de Antonio Nariño, desarrollarán jornadas de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas y vacunación antirrábica el 28 de agosto. El mismo día y el siguiente, el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será escenario de "La muñeca y el petardo", obra sobre los límites del deseo y los vínculos familiares.

Entre las actividades gratuitas del 29 de agosto, también se encuentra “Crea en movimiento: Sincronía Neón”, que propone talleres artísticos para todas las edades, y el concierto “Sinfónica en Jeans No. 4” que reunirá piezas internacionales y colombianas en la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes.

Para quienes buscan contribuir a causas sociales, el evento "Si nos organizamos, cabemos todos" el 29 de agosto en el Movistar Arena, reunirá música, comedia y solidaridad. El 100 % de la recaudación se destina a la Fundación PLAN para reconstruir viviendas en Quibdó, contando con invitados como Carlos Vives, Feid y ChocQuib Town.

Estas actividades demuestran la vitalidad cultural bogotana a través de propuestas que combinan arte, historia, inclusión y compromiso social.

¿Cuáles son los eventos culturales gratuitos esta semana en Bogotá?

En Bogotá habrá múltiples actividades de acceso libre, entre las que se encuentran “Rimas Libres Vol. 4” en la Quinta de Bolívar, la exposición sobre el voto femenino en el Museo de Arte Miguel Urrutia, talleres en “Crea en movimiento: Sincronía Neón” y el concierto “Sinfónica en Jeans No. 4” en la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes. También tendrá lugar “Guau al parque”, dirigido al bienestar animal.

¿Qué es el “plogging” y cómo participar en la jornada del río Vicachá en Bogotá?

El “plogging” es una actividad que combina el deporte con la recolección de residuos mientras se recorre un espacio natural. Para la jornada del río Vicachá, la inscripción previa es gratuita y el encuentro será el 30 de agosto a las 8:30 a. m. en la estación Las Aguas, desde donde se hará el recorrido de dos kilómetros recogiendo basura para ayudar al medioambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z