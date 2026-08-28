Por: El Espectador

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Bogotá se posicionó en el quinto lugar entre seis ciudades latinoamericanas evaluadas por el informe ‘Mapping the World’s Prices 2026’, realizado por Deutsche Bank, con un salario mensual neto promedio de 718 dólares. Este estudio, que solo contempló seis urbes de la región, no permite concluir que la capital colombiana esté entre las mejores de Latinoamérica en cuanto a remuneración. El informe detalla que Bogotá quedó detrás de Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires y Santiago, superando solo a Río de Janeiro. En el contexto global, el panorama no mejora mucho, ya que la capital del país ocupó el puesto 63 de 69 ciudades analizadas alrededor del mundo.

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La cifra que reporta Deutsche Bank corresponde al salario promedio después de impuestos y está expresada en dólares estadounidenses. Es importante aclarar que este dato no equivale al salario mínimo, no garantiza que todos los trabajadores reciban ese ingreso y tampoco refleja la capacidad de compra real. El listado regional lo encabezó Ciudad de México, con 1.059 dólares, seguido por São Paulo (853 dólares), Buenos Aires (842 dólares) y Santiago (798 dólares). Bogotá estuvo 341 dólares por debajo del líder y 80 dólares detrás de Santiago. Río de Janeiro se ubicó en la última posición con 594 dólares.

No se consideraron otras capitales relevantes de la región, como Lima, Montevideo o Panamá, lo que limita el alcance del ranking. Adicionalmente, la ubicación de Bogotá entre las ciudades latinoamericanas solo refleja la posición dentro de las seleccionadas para el estudio y no de toda América Latina. El informe también revisó otras variables como arriendos, calidad de vida y precios cotidianos. A nivel global, Zúrich lideró la lista con un salario neto promedio de 8.363 dólares, 11 veces más alto que el de Bogotá.

Un dato relevante es la evolución positiva del salario en Bogotá durante la última década. El ingreso neto promedio subió de 412 dólares en 2016 a 718 dólares en 2026, lo que representa un crecimiento del 74,3 %. Frente a 2019, el aumento fue del 103,4 %. Sin embargo, este avance no implica necesariamente una mejora proporcional del poder adquisitivo, ya que influyen factores como la tasa de cambio, ajustes del salario mínimo y cambios en la inflación.

Deutsche Bank advierte que el promedio puede elevarse por la presencia de trabajadores con ingresos altos y no refleja la realidad de todos los empleados, sean formales, informales o de distintos grupos demográficos. Además, la fuente de datos principal, Numbeo, se basa en información suministrada por usuarios, lo que implica que las cifras son estimativas y deben interpretarse como referencias comparativas.

El estudio tampoco descuenta gasto en vivienda, alimentación, transporte y servicios, por lo que ganar más dólares no necesariamente significa mejor calidad de vida. Indicadores adicionales, como la paridad de poder adquisitivo, son necesarios para comprender el bienestar real. Así, el lugar de Bogotá en este ranking no implica que sus habitantes tengan el quinto mayor bienestar de toda Latinoamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el salario promedio en dólares que reciben los trabajadores de Bogotá según el estudio de Deutsche Bank?

De acuerdo con el informe ‘Mapping the World’s Prices 2026’ elaborado por Deutsche Bank, el salario mensual neto promedio de los trabajadores en Bogotá se ubica en 718 dólares. Esta cifra corresponde al ingreso después de impuestos y no necesariamente refleja el salario mínimo ni el poder de compra real de sus habitantes.

¿Por qué el salario promedio reportado no representa la realidad de todos los trabajadores en Bogotá?

El salario promedio calculado por Deutsche Bank puede verse influenciado por la presencia de salarios altos, y no muestra cómo se distribuyen los ingresos entre formales, informales, independientes o según género y nivel educativo. Además, el dato depende de variables como la tasa de cambio y fuentes de información aportadas por usuarios, por lo que debe interpretarse solo como un referente comparativo y no como una medición exhaustiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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