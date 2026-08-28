Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante su posesión que su gobierno buscará erradicar más de 261.000 hectáreas de cultivos ilícitos por medio de fumigación. La promesa, según algunos expertos, parece compleja de cumplir, principalmente por el alcance de la meta y el debate alrededor del método escogido. El mandatario aseguró que se empleará un herbicida "de última generación que no causa daño, no contraviene el mandato de la Corte Constitucional y no afecta el medio ambiente". Sin embargo, no se ha referido específicamente a cuál será la sustancia utilizada. A pesar de ello, todo indica que el producto escogido es el glufosinato de amonio, que ha surgido como reemplazo del glifosato tras su suspensión en Colombia y ha vuelto a abrir la discusión sobre su efectividad y sus riesgos.

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De acuerdo con información verificada por este diario, el gobierno planea impulsar un programa piloto de fumigación con glufosinato de amonio. Este herbicida, considerado un agrotóxico, se utiliza para asperjar grandes extensiones y no discrimina entre los cultivos que debe eliminar y aquellos que quiere proteger. El glufosinato de amonio actúa quemando las partes externas de las plantas, lo que produce un efecto secante rápido, pero no selectivo. Por tanto, su empleo en áreas amplias puede comprometer tanto plantíos ilícitos como las siembras de pancoger, fundamentales para la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. A diferencia del glifosato, que penetra hasta la raíz de la planta, el glufosinato requiere varias aplicaciones sucesivas para resultar efectivo, lo que incrementa los riesgos y dudas sobre su conveniencia.

Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien integró una de las mesas negociadoras de la política de paz del gobierno Petro, advierte que la utilización del glufosinato implica considerar varios impactos ambientales para prevenir afectaciones en fuentes de agua, en seres humanos y en animales. De acuerdo con sus investigaciones, el glufosinato puede bloquear las enzimas responsables de eliminar el amoníaco en el cuerpo humano. Una intoxicación severa está asociada, según González, a convulsiones, pérdida de memoria, coma, e incluso se han registrado riesgos de alteraciones en el desarrollo fetal y en la fertilidad. Estas preocupaciones, junto con la necesidad de no vulnerar mandatos legales y de proteger los ecosistemas, hacen que la estrategia gubernamental esté bajo una vigilancia estricta por parte de expertos y organizaciones sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el glufosinato de amonio y cómo actúa en los cultivos ilícitos?

El glufosinato de amonio es un herbicida que se utiliza ampliamente en la agricultura para eliminar maleza. En el contexto de los cultivos ilícitos, este producto actúa quemando las partes externas de las plantas, secándolas rápidamente. Sin embargo, su principal característica es que no es selectivo, por lo que puede afectar tanto los cultivos de uso ilícito como los cultivos de pancoger. Además, requiere varias aplicaciones para alcanzar resultados efectivos.

¿Cuáles son los riesgos para la salud que tiene el glufosinato de amonio?

Según investigaciones citadas por Camilo González, director de Indepaz, el glufosinato de amonio puede bloquear enzimas en el cuerpo humano que permiten eliminar el amoníaco. Su uso indebido podría generar intoxicaciones graves, asociadas a convulsiones, pérdida de memoria, coma e incluso riesgos de afectaciones en el desarrollo fetal y la fertilidad. Por eso, su manejo y supervisión estricta resultan fundamentales en cualquier programa de fumigación.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.