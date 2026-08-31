Por: El Espectador

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El Ministerio de Minas y Energía de Colombia oficializó el nombramiento de Amat David Zuluaga Guerra como director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), según lo establecido en el Decreto 1337 del 28 de agosto de 2026. Este anuncio, dado a conocer por fuentes oficiales, representa un momento significativo para la dirección de una de las entidades más relevantes en la investigación y monitoreo geológico en el país.

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Zuluaga Guerra es geólogo, egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y cuenta con una maestría en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Salford, en Inglaterra. En el transcurso de su carrera profesional, ha desempeñado funciones vinculadas a las geociencias, recursos minerales e hidrocarburos, así como en la investigación aplicada y el análisis territorial, lo que lo posiciona con una experiencia amplia y diversa en el sector energético y científico de Colombia. De acuerdo con lo reportado, entre sus cargos figuran el de docente universitario, investigador, profesional de transición energética en el Ministerio de Minas y Energía, así como técnico en Corpocesar. Actualmente, se desempeñaba como director del Observatorio de Transición Energética del Caribe en la Universidad de Area Andina.

El propio Zuluaga Guerra ha manifestado su postura respecto al debate nacional sobre el fracking, una técnica utilizada para la extracción de hidrocarburos. En una columna publicada recientemente en el diario El Heraldo, expresó que esta práctica es viable incluso en regiones con alta biodiversidad si se fortalece la capacidad técnica y regulatoria de las instituciones. El directivo indicó: “Lo que debemos trabajar es para que Colombia robustezca la capacidad técnica de las instituciones y regulatoria para hacerlo de manera responsable y controlada”, subrayando que la discusión debe centrarse en argumentos técnicos más que en posturas de orden político o ideológico.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad responsable del monitoreo sísmico y volcánico en Colombia, la elaboración de cartografía geológica y la generación de información geocientífica esencial para la planificación del territorio nacional. La llegada de Zuluaga Guerra podría marcar una nueva etapa en el fortalecimiento institucional y en la toma de decisiones técnicas que afecten al sector y al país en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Amat David Zuluaga Guerra, nuevo director del Servicio Geológico Colombiano?

Amat David Zuluaga Guerra es un geólogo formado en la Universidad Industrial de Santander, con estudios de posgrado en Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Salford, Inglaterra. Ha trabajado en diferentes áreas de las geociencias, liderando investigaciones y ocupando cargos técnicos, académicos y administrativos en instituciones públicas y privadas, destacándose como director del Observatorio de Transición Energética del Caribe antes de asumir la dirección general del SGC.

¿Cuál es la función del Servicio Geológico Colombiano (SGC)?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) tiene como principales funciones el monitoreo de la actividad sísmica y volcánica, la elaboración de mapas geológicos y la provisión de información científica sobre el subsuelo y los recursos naturales. Esta entidad cumple un papel esencial en la prevención de desastres naturales y en la planificación territorial del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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