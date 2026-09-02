Por: Noticiero 90 minutos

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El fuerte terremoto del 10 de agosto en Cali impactó gravemente la infraestructura de la capital del Valle del Cauca y modificó sus dinámicas culturales y económicas, según información recopilada por Noticiero 90 Minutos. La respuesta ciudadana ante este escenario de emergencia ha tenido como eje la iniciativa solidaria "Juntos por el Pacífico", presentada oficialmente el 1 de septiembre de 2026. Esta propuesta surge como una alternativa urgente que busca apoyar a decenas de emprendedores locales cuya situación se vio agravada tras la cancelación del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, evento para el cual venían preparándose desde hace meses.

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Al quedar represadas sus mercancías a causa del desastre, muchos productores vieron afectados sus ingresos y capacidad de recuperación. "Juntos por el Pacífico" se estructura como una red de apoyo colectivo, liderada por la coach Danna Rendón y la creadora de contenido Carolina Cortés. La finalidad principal es ofrecer canales comerciales alternativos que ayuden a estos emprendedores a colocar sus productos y a revitalizar la economía desde el interior mismo de la comunidad.

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, la cancha ubicada en el barrio Guabal, en Cali, será transformada en un espacio cultural y comercial en el que convergerán la gastronomía, las artesanías, las bebidas ancestrales y los saberes tradicionales del Pacífico. Las promotoras de esta iniciativa subrayan que el objetivo no es solamente atender la emergencia económica sino también recuperar los espacios urbanos mediante el fortalecimiento de la identidad cultural local.

El proyecto se basa en el modelo de “etnoeconomía circular”, entendido como una dinámica social que impulsa la valorización de los saberes tradicionales y promueve el consumo consciente. De acuerdo con Danna Rendón, es crucial que la comunidad caleña rompa la indiferencia y apoye activamente a quienes arriesgaron sus ahorros invirtiendo en insumos y materia prima para el festival que no se realizó. Según explicó, esta circulación de recursos dentro de la comunidad contribuye a que la cultura se convierta en un motor esencial para la recuperación económica.

Carolina Cortés añadió que el evento busca convertir la tragedia en acciones solidarias, permitiendo que la ciudadanía descubra la riqueza cultural del Pacífico y, al mismo tiempo, apoye directamente a las familias y emprendimientos afectados. En ese sentido, participar en esta convocatoria no solo implica visitar un mercado, sino aportar al bienestar colectivo y a la preservación del patrimonio local.

¿En qué consiste la etnoeconomía circular y cómo contribuye a la recuperación tras el terremoto en Cali?

La etnoeconomía circular es un modelo económico que enfoca la circulación de recursos dentro de una comunidad, priorizando los saberes y productos tradicionales. En el contexto del terremoto en Cali, esta dinámica promueve el apoyo directo a los productores locales, sosteniendo las economías familiares e impulsando la reconstrucción desde la identidad cultural de la región.

¿Cómo pueden los ciudadanos apoyar la reactivación económica tras el terremoto en Cali a través de "Juntos por el Pacífico"?

Participar y consumir en las jornadas de comercio y cultura organizadas en la cancha del barrio Guabal entre el 18 y el 20 de septiembre permite a la ciudadanía contribuir directamente con los emprendimientos afectados. Así, se fomenta la reactivación de la economía y se fortalece el tejido social en un momento crítico para Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.