Por: Noticiero 90 minutos

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, llegó este martes a la ciudad de Cali para participar en el Puesto de Mando Unificado de Reconstrucción (PMUR), un espacio donde se analizaron las distintas problemáticas habitacionales que enfrenta la ciudad luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con información aportada por la cartera de Vivienda, en la reunión se identificaron las diversas realidades que viven los habitantes, marcadas por factores como la edad, el estrato y las particularidades de cada comunidad. Esta comprensión detallada llevó a diseñar modelos de atención diferenciados que permitan responder eficientemente a la crisis.

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Una de las metas que se trazaron el Gobierno Nacional y la Alcaldía consiste en reconstruir aproximadamente el 75 % de las zonas afectadas en un período de dos a tres años, según reveló el ministro. Para esto, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó poner en marcha una ruta de reconstrucción particular para Cali, adaptando las medidas a las necesidades de cada sector de la población. Entre las primeras acciones concretas se encuentran ayudas económicas de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses para los damnificados, con la posibilidad de extender este apoyo por otros tres meses si la situación lo amerita.

El ministro Beltrán enfatizó la necesidad de un equipo especializado: "Se requiere de manera urgente un ejército de expertos, técnicos que vengan a hacer todo un estudio en los territorios más críticos para poder identificar las necesidades", señaló durante el encuentro. En paralelo, se está desarrollando una estrategia que involucra a aseguradoras, cajas de compensación y bancos para generar proyectos específicos de atención a los distintos estratos, desde el 1 hasta el 6, con énfasis no solo en subsidios para servicios públicos, sino también en nuevos mecanismos de financiación.

Según la información compartida, una de las directrices del presidente es utilizar algunos de los predios que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para dar soluciones habitacionales rápidas y eficaces. Además, el proceso de reconstrucción abre la puerta para impulsar una renovación urbana, facilitar la autoconstrucción de viviendas y conformar un banco de materiales que apoye a las comunidades en su proceso de recuperación.

Beltrán fue contundente en señalar que el proceso no será una recuperación rápida, pero sí eficiente y oportuna, permitiendo llegar tanto a áreas rurales como a barrios vulnerables. "Tres modelos distintos, con operaciones distintas, pero con una solución y es volver a levantar a Cali", puntualizó el ministro de Vivienda.

¿Qué ayudas sociales reciben los damnificados por el terremoto en Cali?

Los damnificados por el terremoto en Cali comenzaron a recibir ayudas económicas de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses, con la posibilidad de prorrogarse por otros tres. Además, se plantean soluciones habitacionales y subsidios para servicios públicos con la colaboración de aseguradoras, cajas de compensación y bancos, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda.

¿Cómo será la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Cali?

La reconstrucción se efectuará bajo tres modelos diferenciados, adaptados a las necesidades específicas de las comunidades según su edad, estrato y condiciones particulares. El objetivo es consolidar la recuperación de cerca del 75 % de las zonas afectadas en un plazo de dos a tres años, mediante una estrategia que incluye expertos técnicos, acceso a predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y apoyos de financiamiento para todos los estratos sociales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.