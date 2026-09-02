Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima es hoy una muestra del desarrollo científico y tecnológico que permite comprender y anticipar la conducta de la atmósfera terrestre. De acuerdo con la información proporcionada, las predicciones meteorológicas no se basan en conjeturas, sino en un minucioso proceso de observación y modelación matemática. Todo empieza con la captura de millones de datos sobre temperatura, presión, humedad y viento, recolectados de manera simultánea en todo el mundo. Para esta tarea se utiliza una vasta red de estaciones meteorológicas en tierra, boyas en los océanos, aeronaves comerciales y globos sonda que llegan hasta la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos orbitan nuestro planeta, proporcionando imágenes actualizadas de los sistemas de nubes, mientras que los radares instalados en el interior de los continentes vigilan el desarrollo y desplazamiento de las lluvias.

Sigue a PULZO en Discover

Una vez reunidos estos datos, el siguiente paso consiste en su procesamiento en centros internacionales, dotados de supercomputadoras de gran capacidad. Allí se emplean modelos numéricos de predicción, que son programas especializados capaces de traducir las leyes de la física y la termodinámica en simulaciones detalladas del comportamiento futuro de la atmósfera. Estos modelos operan dividiendo la atmósfera en una cuadrícula tridimensional, donde cada celda representa una pequeña porción del planeta. De esta manera, las computadoras calculan minuto a minuto los posibles cambios climáticos, combinando el análisis de la dinámica de las masas de aire, los patrones de humedad y las fluctuaciones de temperatura.

En el caso específico de Cali para hoy miércoles, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), fuente oficial en temas ambientales para la región, indicó que se espera un cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco durante el día. Sin embargo, recomendó estar atentos, pues durante la noche se prevén lluvias de intensidad ligera a moderada. Según la CVC, el flujo de humedad proveniente de la cuenca Amazónica y el oriente de Colombia continuará influyendo en el estado de la atmósfera, manteniendo un nivel moderado de potencial de lluvias tanto para este día como para el siguiente en la ciudad y la región andina.

¿Cómo se procesan los datos de los satélites para predecir el clima?

Los centros internacionales recopilan información satelital y la analizan con supercomputadoras mediante modelos numéricos de predicción. Estos modelos aplican leyes físicas y termodinámicas para simular el comportamiento futuro del clima, dividiendo la atmósfera en una rejilla tridimensional y calculando variaciones en tiempo real, según la CVC.

¿Qué factores influyen en las lluvias en Cali según el pronóstico de la CVC?

De acuerdo con la CVC, el flujo de humedad desde la cuenca Amazónica y el oriente del país modula las condiciones atmosféricas en Cali y la región andina, creando un ambiente propicio para lluvias de intensidad ligera a moderada durante la noche, pese al predominio de tiempo seco en el día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.