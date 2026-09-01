Por: Noticiero 90 minutos

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Empresas del Valle del Cauca respondieron con contundencia ante la emergencia que dejó el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en la región. Según el medio 90 Minutos, compañías vallecaucanas se organizaron, con la coordinación de ProPacífico, para aportar sumas considerables que asistirán la recuperación de Cali, el norte del Valle del Cauca y Buenaventura, zonas especialmente afectadas por el sismo.

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La iniciativa empresarial contempla dos líneas fundamentales: atender las necesidades más urgentes durante los primeros meses siguientes al terremoto e invertir sostenidamente durante los próximos cuatro años para facilitar la reconstrucción de la infraestructura y el bienestar de la población perjudicada. De acuerdo con 90 Minutos, el monto recaudado entre las empresas supera los $130.000 millones de pesos, cifra que evidencia el compromiso del sector privado regional.

Dentro del grupo de compañías que encabezan la lista de contribuyentes destacan Sidoc y Harinera del Valle, cada una con un aporte de $20.000 millones. Les siguen empresas como Fanalca, Celsia, Manuelita, Colombina, Carvajal y Organización De Lima, todas con $10.000 millones. También figuran Jaramillo Mora Constructora ($8.000 millones), Grupo Coomeva ($5.000 millones) y otras compañías de diversos sectores, incluyendo bancos, laboratorios y supermercados.

Además de la inversión financiera, la Donatón Petronio Solidario se sumó a las acciones de apoyo, enfocándose en las familias damnificadas y en los portadores de tradición y expositores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, cuyo evento número 30 fue suspendido por la emergencia. Esta acción buscó proteger la cultura y el sustento de quienes resultaron doblemente afectados.

Por otro lado, instituciones como la Universidad Icesi, la Fundación Valle del Lili y el Hospital Padrino trabajaron en conjunto para habilitar un centro de acopio, el cual se encarga de recibir y canalizar ayudas hacia las comunidades golpeadas por el desastre. De esta manera, la respuesta conjunta del sector privado y académico no solo aportó recursos, sino que facilitó la logística para la entrega efectiva de las donaciones.

En conclusión, la articulación entre empresas y entidades académicas representa un esfuerzo extraordinario para enfrentar el impacto del terremoto, asegurando atención integral a quienes más lo necesitan y acompañando el entorno en su trabajo de reconstrucción.

¿Cuáles empresas del Valle del Cauca hicieron los aportes más grandes para la reconstrucción tras el terremoto?

De acuerdo con el reporte de 90 Minutos, Sidoc y Harinera del Valle lideraron la lista de aportantes con sumas de $20.000 millones cada una. Además, empresas como Fanalca, Celsia, Manuelita, Colombina, Carvajal y Organización De Lima entregaron $10.000 millones cada una, consolidándose como los mayores donantes para la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

¿Cómo se está organizando la entrega de ayudas a los damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Según la información de 90 Minutos, la Universidad Icesi, la Fundación Valle del Lili y el Hospital Padrino lideran la estrategia de recepción y distribución de ayudas, gestionando un centro de acopio encargado de canalizar los recursos hacia las comunidades afectadas. Además, la Donatón Petronio Solidario contribuye con acciones destinadas directamente a las familias y portadores de tradición cultural afectados por la catástrofe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.