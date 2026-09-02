Por: El Espectador

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La ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, dio pasos concretos para robustecer su seguridad con la llegada de 50 uniformados de diferentes especialidades, quienes ya operan en puntos estratégicos. De acuerdo con información citada por El Espectador, este refuerzo hace parte del Bloque de Seguridad que anunció el presidente Abelardo de la Espriella y se incorpora formalmente al plan de prevención y control diseñado por las autoridades locales, una estrategia pensada con miras al cierre del año 2026.

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Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, confirmó que este grupo inicial será solo el comienzo. Según indicó el funcionario, se espera que el Gobierno Nacional envíe cerca de 250 efectivos en total, de los cuales 50 ya comenzaron sus labores desde el martes más reciente. El despliegue no es improvisado; los uniformados serán ubicados en puntos identificados previamente como críticos y en cápsulas de seguridad, unidades diseñadas para focalizar esfuerzos en las dinámicas delictivas propias de cada uno de los cuadrantes de la ciudad.

Este contingente adicional se suma a los 6.500 policías ya presentes en el Área Metropolitana de Barranquilla, con más de 3.500 dedicados exclusivamente al Distrito. Además, el patrullaje se realiza de la mano de las Fuerzas Militares, respondiendo al enfoque integral del plan que articula a las autoridades distritales, departamentales y nacionales. El objetivo es anticiparse a riesgos en zonas comerciales, áreas de vida nocturna y lugares de gran afluencia, reforzando la presencia durante fechas con alto movimiento, como las celebraciones de Amor y Amistad, Halloween, ceremonias de grado y especialmente los días clave del ciclo festivo de diciembre.

Dentro de las prioridades destacadas están la incautación de pólvora ilegal, la prevención de disparos al aire, el control de violencia interpersonal y la atención a casos de violencia de género. Para llevar a cabo estas acciones, se fortalecerá la labor conjunta entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y las secretarías distritales. El balance de operaciones recientes muestra acciones concretas contra grupos armados como el Eln —Ejército de Liberación Nacional— y el Clan del Golfo, así como golpes contra la minería ilegal y laboratorios de drogas ilícitas. De acuerdo con el informe oficial, entre el 7 y el 30 de agosto hubo detenciones, incautaciones de combustibles y cierres de socavones clandestinos, además de la destrucción de laboratorios de droga, como parte de la ofensiva para restablecer la seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos policías han llegado a Barranquilla como parte del nuevo refuerzo de seguridad?

Según información confirmada por El Espectador y declaraciones de Yesid Turbay, hasta el momento han arribado 50 uniformados de distintas especialidades a Barranquilla, como el primer contingente de un total de 250 efectivos que se espera sean enviados por el Gobierno Nacional en el marco del Bloque de Seguridad.

¿Qué son las 'cápsulas de seguridad' implementadas en Barranquilla?

Las 'cápsulas de seguridad' son unidades creadas para ubicar de manera focalizada a los agentes en puntos críticos de la ciudad. Su función principal es atender de forma precisa las dinámicas delictivas características de cada cuadrante, permitiendo una respuesta más efectiva en materia de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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