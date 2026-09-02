Por: Noticiero 90 minutos

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De acuerdo con lo informado por Empresas Municipales de Cali (Emcali), varios sectores de la ciudad enfrentarán interrupciones en los servicios de acueducto y energía este miércoles, como consecuencia de trabajos de reparación y mantenimiento programados para el sistema de redes. Esta medida implica cortes temporales en el suministro de agua y baja presión en diferentes barrios, lo que ha llevado a la recomendación de almacenar agua suficiente para cubrir las actividades básicas durante el tiempo de intervención.

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En la información publicada por Emcali, se detalla que en el barrio El Porvenir, específicamente en la calle 34, entre la carrera 7 y la carrera 8, el servicio de agua será suspendido desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.; en este sector se espera un corte prolongado, lo que puede afectar la cotidianidad de los habitantes. Por otra parte, en los barrios San Cristóbal, Las Acacias, Aguablanca, El Recuerdo y El Prado, los residentes experimentarán baja presión en el suministro de agua, desde las 12:00 del mediodía hasta las 3:00 p.m., lo que también podría traducirse en limitaciones para las labores domésticas.

De igual forma, otros barrios reportados por Emcali y que presentan afectaciones directas en el suministro de acueducto son: La Independencia (calle 30 A # 41 B 06), Quintas de Don Simón (carrera 75 # 13 A 196), Champagnat (carrera 31 # 9 A 30), Pampalinda (carrera 63 # 5 - 11), Olímpico (calle 13 # 37 - 00), Pizamos I (carrera 29 con calle 121 B) y Villa del Parque (calle 61 A entre la carrera 1 A8 y la carrera 1 A9). En estas zonas, la interrupción corresponde tanto a cortes programados como a una baja considerable en la presión, dependiendo del avance de las labores técnicas.

Por otro lado, Emcali puntualiza que se están realizando trabajos especiales en la estación de bombeo Terrón III, donde se ejecuta el reemplazo, pruebas y puesta en marcha de un motor-bomba, una actividad clave para garantizar la continuidad del servicio una vez finalicen las reparaciones. Asimismo, en el sector Las Ceibas, en la carrera 8 con calle 62, se llevan a cabo trabajos continuos para reparar una tubería de gran diámetro, acción fundamental para restablecer la normalidad y minimizar riesgos de futuras averías.

Las recomendaciones finales de Emcali recalcan la importancia de tomar precauciones, especialmente almacenando agua con anticipación para cubrir necesidades básicas, mientras se desarrollan los trabajos y regresa el servicio habitual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores de Cali tendrán cortes de agua y baja presión este miércoles según Emcali?

Según Emcali, los sectores afectados este miércoles incluyen El Porvenir, con corte total de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; San Cristóbal, Las Acacias, Aguablanca, El Recuerdo y El Prado, con baja presión entre 12:00 m. y 3:00 p.m. Además, barrios como La Independencia, Quintas de Don Simón, Champagnat, Pampalinda, Olímpico, Pizamos I y Villa del Parque presentan afectaciones de diversa magnitud.

¿Cuáles son los trabajos específicos de acueducto que realiza Emcali y cómo afectan el servicio?

Emcali informó sobre trabajos especiales en la estación de bombeo Terrón III, donde se realiza el reemplazo y puesta en funcionamiento del motor-bomba, así como la reparación de una tubería de gran diámetro en el sector Las Ceibas. Estas acciones requieren suspender o restringir temporalmente el suministro para permitir una intervención segura y efectiva.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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