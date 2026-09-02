Los peajes podrían tener una nueva regla en Colombia si avanza un proyecto de ley que busca ponerle freno a la cercanía entre estas estaciones de cobro. La iniciativa fue radicada por el senador Luis Carlos Rua y plantea que entre un peaje y otro haya una distancia mínima de 150 kilómetros.

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El senador explicó que actualmente no existe una norma nacional que establezca una separación mínima, situación que, según su planteamiento, permite que haya peajes ubicados a pocos kilómetros de distancia. Como ejemplos mencionó el caso de Chinchiná y dos estaciones ubicadas en Envigado: El Escobero y Las Palmas.

“En Colombia no hay una regulación que establezca la distancia mínima entre peajes”, aseguró Rua, quien considera que la falta de coordinación entre las entidades que administran las vías termina afectando a los conductores que deben pagar varias tarifas en recorridos relativamente cortos.

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#Política | El senador Luis Carlos Rua (@elefantescol) radicó un proyecto de ley para regular los peajes en Colombia.

La iniciativa propone una distancia mínima de 150 kilómetros entre peajes, un inventario nacional y un fondo en Invías para que los recursos recaudados se… pic.twitter.com/t8bFsYWZ9p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 2, 2026

Por eso, la propuesta también contempla crear un inventario nacional de peajes. La idea es que las diferentes entidades puedan consultar dónde están ubicadas estas estaciones antes de aprobar una nueva, evitando que se instalen cobros demasiado próximos entre sí.

Pero el proyecto no se queda únicamente en la distancia. Rua también propone cambios en el manejo del dinero recaudado por los peajes que, después de cumplir su periodo de concesión, pasan a Invías mediante el proceso de reversión.

Según explicó el senador, esos recursos actualmente son entregados directamente a la Nación, por lo que plantea crear un fondo independiente dentro de Invías que permita administrar ese dinero y destinarlo al mantenimiento de las mismas vías donde se generan los recaudos.

La propuesta también pone sobre la mesa una situación que afecta especialmente a comunidades ubicadas cerca de los peajes. Rua sostiene que quienes deben atravesarlos diariamente para ir al trabajo o acudir a una cita médica deberían contar con tarifas diferenciales.

El senador aseguró que el proyecto ya cuenta con el respaldo de más de 25 congresistas de distintas corrientes políticas. “Hay periodistas y congresistas de todas las corrientes, de derecha, de izquierda y de centro”, afirmó.

La iniciativa busca responder así a una discusión que lleva años entre conductores y autoridades: cuánto se paga, qué tan cerca están los peajes y, sobre todo, qué ocurre con el dinero que se recauda.

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