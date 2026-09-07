Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una nueva tragedia sacudió la mañana de este lunes 7 de septiembre en la Vía Panamericana, cerca del Puente Río Mayo, en los límites entre los departamentos de Cauca y Nariño, con la detonación de un artefacto explosivo. El saldo del ataque fue la muerte de un soldado profesional del Ejército Nacional y heridas a otros dos uniformados, en hechos que afectaron la movilidad y seguridad de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información oficial entregada por el Ejército Nacional, los militares pertenecían al Batallón de Infantería Liviana N.° 9 ‘Batalla de Boyacá’. Ellos acudieron al llamado ante la sospecha de la presencia de un dispositivo explosivo improvisado sobre la carretera. De acuerdo con la versión institucional, mientras los soldados inspeccionaban el artefacto, se produjo la detonación que provocó lesiones graves en los uniformados.

El Ejército indicó que los tres soldados resultaron heridos de inmediato, y que enfermeros de combate prestaron primeros auxilios en el lugar del incidente. A pesar de la atención médica que recibió en el sitio, el soldado profesional José Manuel López Villada falleció debido a la gravedad de las heridas. El resto del personal fue evacuado rápidamente al centro asistencial más próximo para recibir atención médica especializada, según detalló la institución en sus comunicaciones oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido con certeza quiénes son los responsables del ataque. Sin embargo, las primeras pesquisas apuntan a la estructura Franco Benavides, parte de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Según fuentes del Ejército, ese grupo habría instalado los artefactos explosivos improvisados cerca de la vía, con la aparente intención de atentar contra los efectivos militares que patrullan o vigilan la zona.

El Ministerio de Defensa calificó este ataque como una “grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, una norma que regula los conflictos armados y busca proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Mientras continúan las investigaciones, la Vía Panamericana permanece cerrada, ya que las autoridades adelantan exhaustivos procedimientos para descartar la presencia de más explosivos en el lugar y así restablecer la seguridad de los vehículos y transeúntes que transitan por la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la explosión en la Vía Panamericana es considerada una infracción al Derecho Internacional Humanitario?

La calificaron como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario debido a que este conjunto de normas busca limitar los efectos de los conflictos armados. Prohíbe los ataques contra quienes no participan directamente en los combates y regula el uso de determinados tipos de armas y métodos de guerra, como los artefactos explosivos improvisados que ponen en riesgo a la población y a los militares por igual, vulnerando la seguridad y los derechos de las personas involucradas en el conflicto.

¿Qué medidas tomó el Ejército tras la explosión cerca de Cauca y Nariño?

Después del incidente, el Ejército evacuó inmediatamente a los militares heridos hacia el centro de atención médica más cercano y cerró la Vía Panamericana como medida de prevención. Además, se desplegaron equipos especializados para inspeccionar la zona y descartar la presencia de otros dispositivos explosivos, así como para adelantar la investigación sobre los responsables del hecho, según la información de la institución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.