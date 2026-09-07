Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La despedida de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, transformó las calles de Riohacha, La Guajira, en un escenario de inquietud y tensión la mañana del domingo 6 de septiembre. El último adiós a este hombre, identificado como líder de una temida estructura criminal, atrajo a cientos de personas que salieron a acompañar el recorrido fúnebre con una presencia masiva y muestras abiertas de afecto y respeto, pero también en un ambiente marcado por el miedo.

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Durante el paso de la caravana, una multitud se agolpó en las vías, mientras varios hombres armados efectuaban disparos al aire, en repetidas ocasiones y a plena luz del día. Según los registros audiovisuales difundidos por asistentes, en el ambiente se escuchaba música popular, en tanto algunos concurrentes expresaban consignas en honor al fallecido entre gritos y llanto, lo que subrayó el clima de desafío a la autoridad en medio del dolor por la pérdida.

La ceremonia estuvo acompañada por personas que sostenían pancartas con el rostro de alias Bendito Menor y referencias directas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el grupo armado al que pertenecía. Las motocicletas, también en larga caravana, sumaron ruido y visibilidad al evento, haciendo sonar sus bocinas a lo largo del trayecto.

Esta despedida ocurrió dos días después de la operación de las autoridades en la que Bendito Menor fue abatido en una acción que se desarrolló la madrugada del viernes 4 de septiembre. Según la información, Pérez Toncel era buscado activamente y tenía cinco órdenes de captura vigentes por delitos que incluían homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Incluso, contaba con una notificación roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), lo que indicaba su estatus como objetivo internacional para la justicia.

En el operativo también perdió la vida su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias Bebecita, quien era señalada de manejar las finanzas de la estructura criminal. Según lo reportado, Tarazona había sido arrestada previamente en septiembre de 2025 en Guachaca, Magdalena, pero había recibido el beneficio de prisión domiciliaria.

Este sepelio puso de manifiesto la capacidad de intimidación y movilización que conserva esta organización, aun después de la caída de su máximo líder, generando preguntas sobre el alcance e influencia real de estos grupos en la región.

¿Por qué fue abatido alias Bendito Menor en Riohacha?

Alias Bendito Menor fue abatido por las autoridades durante un operativo realizado en la madrugada del viernes 4 de septiembre. De acuerdo con la información recopilada, Pérez Toncel tenía vigentes cinco órdenes de captura por delitos graves como homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, era buscado internacionalmente bajo una notificación roja de Interpol, lo que impulsó a las fuerzas de seguridad a intensificar su búsqueda y concluir con su captura mediante la operación que terminó con su muerte.

¿Qué significan las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y cuál era su papel en el sepelio de Bendito Menor?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra es el nombre del grupo armado al que pertenecía Bendito Menor. Durante el sepelio, los asistentes portaron pancartas con referencias a esta organización, lo que evidencia la presencia activa y el respaldo a dicho grupo por parte de la comunidad. Su papel en el acto fúnebre resalta la capacidad del grupo para influir e intimidar, incluso tras la muerte de su cabecilla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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