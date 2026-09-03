Por: El Espectador

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Por primera vez en la historia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó una solicitud de extradición proveniente de Venezuela. El caso gira en torno a Gabriel José Carrillo Delgado, buscado por las autoridades venezolanas bajo la acusación de homicidio intencional y con una circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Sin embargo, tras analizar los documentos y pruebas presentadas, la Sala Penal de la Corte concluyó que Venezuela no está realmente solicitando a Carrillo Delgado por un delito común, sino debido a su condición de opositor político al régimen chavista, como se detalla en el concepto emitido.

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De acuerdo con la documentación revisada por la Corte, Carrillo Delgado milita en el partido Voluntad Popular desde el 10 de junio de 2014. Voluntad Popular es una colectividad política fundada por Leopoldo López, conocido líder opositor al chavismo. El 12 de junio de 2016, las autoridades venezolanas detuvieron a Carrillo Delgado en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una estrategia implementada por el gobierno de entonces con el objetivo declarado de combatir la delincuencia en el país.

La captura del político se registró bajo el amparo de un acta policial que lo calificaba como “objetivo de interés estratégico”. Este denominativo se atribuía específicamente a su militancia en Voluntad Popular y se buscaba “verificar su estatus en perfiles de monitoreo de inteligencia militar” debido a sus actividades políticas de oposición. Dichos motivos sitúan su caso en un contexto donde las acciones del Estado parecen enfocarse más en vigilar y restringir el activismo político que en la investigación de delitos ordinarios.

El propio interrogatorio militar realizado en Venezuela concluyó que Carrillo Delgado no enfrentaba ninguna investigación penal por parte del Ministerio Público, que es la entidad responsable de investigar delitos y ejercer la acción penal en ese país. Esta ausencia de cargos judiciales formales fortaleció la posición de la Corte Suprema colombiana al determinar que la solicitud de extradición no respondía a fundamentos de justicia penal, sino a razones políticas relacionadas con el activismo de Carrillo Delgado dentro de la oposición al chavismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia negó la extradición de Gabriel José Carrillo Delgado?

La Corte Suprema de Justicia negó la extradición porque consideró que la solicitud de Venezuela no se fundamentaba en la persecución de un delito común, sino en la condición de opositor político al chavismo de Gabriel José Carrillo Delgado. De acuerdo con la documentación y lo informado por la entidad, el proceso estaba motivado por razones políticas y no judiciales.

¿Qué significa una circular roja de Interpol y cuál fue su uso en este caso?

Una circular roja de Interpol es una alerta internacional que solicita la localización y detención preventiva de una persona con fines de extradición. En este caso, Venezuela la utilizó para pedir el arresto y extradición de Gabriel José Carrillo Delgado, aunque según la Corte y la evidencia, la causa real de la persecución era su activismo político y no un proceso penal activo por homicidio.

Videos del terremoto en Venezuela

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.