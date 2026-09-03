El presidente Abelardo de la Espriella informó que ordenó una revisión a la celda de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira, en medio de las alertas por presuntas amenazas contra magistrados y funcionarios de la Procuraduría que participaron en el proceso judicial en su contra.

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Esto se dio luego de que hallaran unos rastros de bala en la oficina de un funcionario del Ministerio Público que investiga el caso del exgobernador de La Guajira. Según explicó el jefe de Estado, funcionarios del Inpec ingresaron al lugar donde permanece recluido Gómez durante la mañana de este jueves y revisaron sus pertenencias.

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De la Espriella dijo que hallaron un celular en la celda de ‘Kiko’ Gómez

De la Espriella aseguró que durante el procedimiento fue encontrado un teléfono celular, situación que ahora será objeto de una investigación para establecer las circunstancias en las que el dispositivo estaba en poder del exgobernador.

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#Política En medio de las preocupaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por las recientes amenazas e intimidaciones, el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) ordenó al INPEC ingresar a la celda del exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, quien… pic.twitter.com/8IANmTUHUS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2026

“A primera hora de la mañana, entramos por el Inpec a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación”, afirmó De la Espriella.

El mandatario añadió que también ordenó evaluar un posible cambio de lugar de reclusión para el exgobernador de La Guajira. “He ordenado que se traslade de ser necesario”, manifestó el presidente colombiano.

La revisión se produjo en medio de la alerta que surgió después de conocerse denuncias sobre posibles amenazas contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema y funcionarios de la Procuraduría relacionados con el expediente de Gómez.

El exgobernador fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por homicidio agravado, decisión que incrementó las preocupaciones expresadas por algunos de los funcionarios que intervinieron en el proceso.

Las autoridades deberán establecer si existe alguna relación entre los hechos denunciados, las amenazas investigadas y los elementos encontrados durante la inspección a la celda.

“Aquí nadie va a amenazar a la Corte”, advirtió el presidente

Abelardo de la Espriella aprovechó su pronunciamiento para enviar un mensaje directo frente a cualquier intento de intimidar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario sostuvo que las amenazas o presiones contra los administradores de justicia representan un ataque contra el funcionamiento institucional y la independencia judicial.

Para De la Espriella, un juez o magistrado debe poder tomar decisiones sin enfrentar consecuencias personales por el contenido de sus providencias.

“Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones, es una agresión contra la justicia misma”, señaló.

Gobierno reforzó seguridad de magistrados de la Corte Suprema

El presidente recordó que desde el miércoles impartió instrucciones para fortalecer las medidas de protección de los magistrados y sus familias. Según indicó, dio órdenes a las entidades encargadas de la seguridad y a la Policía Nacional para aumentar cuanto antes la protección de quienes podrían estar expuestos a algún riesgo.

De la Espriella aseguró que hará seguimiento personal a las decisiones adoptadas por las autoridades frente a esta situación. El mandatario también prometió que su Gobierno mantendrá los esfuerzos para proteger a los integrantes de la Corte Suprema y a sus familiares.

“En democracia, los jueces tienen un poder de decidir en libertad sin miedo a las consecuencias personales de una providencia”, concluyó.

Por ahora, la investigación deberá determinar el alcance de las amenazas denunciadas y establecer si tienen relación con Gómez o con otras personas. Entretanto, el Gobierno anunció medidas de seguridad y una revisión sobre la situación del exgobernador dentro del sistema penitenciario.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.