El Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que la expedición de pasaportes continuará pese a la suspensión temporal del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de una acción popular.

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La medida cautelar suspende los efectos del acuerdo relacionado con la producción y expedición de los documentos, incluyendo los pagos de la Cancillería para adquirir nuevos pasaportes y su posterior distribución y personalización.

El Gobierno afirmó que respetará la decisión judicial y solicitará aclaraciones para definir alternativas jurídicas y técnicas que permitan mantener el servicio.

Los ministros Rodrigo Lara Restrepo, de Interior, y Omar Bula, canciller, pidieron tranquilidad a los colombianos y explicaron que actualmente existe un inventario de 410.000 pasaportes disponibles.

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Con un consumo cercano a 150.000 documentos mensuales, las existencias permitirían cubrir aproximadamente cuatro meses de demanda.

Además, está prevista la llegada de otros 190.000 pasaportes el próximo 10 de septiembre. Por esta razón, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios a embajadas, gobernaciones y oficinas de expedición por temor a un posible desabastecimiento.

El presidente ordenó garantizar que ningún colombiano quede sin acceso al servicio. Mientras revisan el alcance del fallo, las entidades preparan solicitudes de aclaración y una respuesta contingente para asegurar la continuidad de la expedición.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.