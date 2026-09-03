“La Imprenta Nacional con el actual esquema podría quebrarse y dejar a todos los colombianos sin pasaporte de un día para otro”. Esa fue una de las advertencias más fuertes de Nicolás Dupón, abogado que demandó el nuevo modelo de expedición de pasaportes, en declaraciones entregadas a Caracol Radio.

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Dupón sostuvo que el problema no estaría en garantizar el servicio, sino en la forma como fue estructurado el esquema. “El hecho de que un servicio exista no significa que la forma sea legal y que eso debe ser corregido de un modelo absolutamente sostenible, jurídica y técnica y financiera”, afirmó en entrevista con 6AM W.

El abogado también señaló que durante los 20 días concedidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan continuar accediendo al documento. “La función del Estado del Fondo Rotatorio y de la Imprenta es garantizar que no haya ni un día de interrupción del servicio, que se construya un esquema de transición”, explicó a Caracol Radio.

La controversia surgió después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera temporalmente el nuevo modelo de pasaportes, tras la demanda presentada por Dupón. La decisión está contenida en un documento de 83 páginas y contempla un plazo de 20 días para que el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional aclaren varios aspectos del contrato.

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Entre las dudas que deberán responder están el lugar donde se imprimen las libretas y el procedimiento mediante el cual los pasaportes llegan a los ciudadanos.

Dupón insistió en que su preocupación también es financiera. Según dijo a Caracol Radio, el esquema tendría “condiciones técnicas a futuro” inciertas y un aseguramiento financiero precario, situación que, a su juicio, podría poner en riesgo la continuidad del servicio.

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