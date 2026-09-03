Nueva EPS alertó a sus prestadores, proveedores y a la ciudadanía sobre posibles intentos de suplantación relacionados con trámites de pagos, contratación y gestión de acuerdos dentro de la entidad.

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La advertencia se debe a que terceros estarían utilizando sin autorización el nombre de Roberto Solano Navarra, agente interventor de Nueva EPS, para contactar a personas y solicitar dinero a cambio de supuestas gestiones.

Según la entidad, se han identificado casos en los que personas inescrupulosas ofrecen acelerar pagos, facilitar nuevos contratos o intervenir en procesos administrativos a cambio de comisiones, transferencias o dádivas.

Solano Navarra aseguró que ninguna persona está autorizada para realizar este tipo de solicitudes en su nombre.

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Nueva EPS enfatizó que sus procesos financieros, administrativos, contractuales y de pago se realizan únicamente mediante los canales institucionales y las áreas competentes.

Por ello, no es necesario recurrir a intermediarios para agilizar trámites o conseguir beneficios dentro de la organización.

La entidad pidió a quienes reciban este tipo de contactos abstenerse de realizar pagos o transferencias y conservar toda evidencia, como mensajes, correos, números telefónicos y datos bancarios. Los casos pueden reportarse a la línea 01 8000 113051 o al correo lineaeticanuevaeps@pwc.com.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.