Famisanar EPS adelanta un proceso de reorganización interna como parte de su estrategia para fortalecer su operación, mejorar la gestión administrativa y avanzar en su recuperación financiera.

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La entidad explicó que está revisando su estructura, cargos, funciones, número de posiciones y cargas de trabajo, con el objetivo de adaptar sus equipos a las condiciones actuales y optimizar los recursos disponibles.

Según la EPS, las decisiones responden a análisis técnicos sobre la distribución de responsabilidades y buscan contribuir a una operación más eficiente, sostenible y enfocada en mejorar la atención y prestación de servicios a sus afiliados.

Famisanar aseguró que el proceso se desarrolla bajo la normatividad laboral vigente y con respeto por los derechos de sus trabajadores.

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La entidad también señaló que reconoce el seguimiento de asociaciones, veedurías, medios de comunicación y organismos de control.

Entre las entidades que realizan seguimiento mencionó a la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, esta última encargada de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la EPS.

En paralelo con la reorganización, Famisanar reportó avances en sus indicadores financieros.

El 26 de agosto informó que la siniestralidad acumulada del costo médico del Plan de Beneficios en Salud (PBS) disminuyó 0,7 puntos porcentuales durante el último mes, al pasar de 104,4 % a 103,7 %. La EPS atribuyó esta reducción a medidas para fortalecer la gestión, mejorar el uso de los recursos y controlar los costos asociados a la prestación de servicios.

Famisanar indicó que continuará haciendo seguimiento al costo médico, fortaleciendo la gestión del riesgo en salud y optimizando sus recursos.

La estrategia busca consolidar su recuperación financiera y sostenibilidad, mientras mantiene la continuidad y oportunidad de la atención para sus 2,6 millones de afiliados.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.