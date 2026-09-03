La expedición de pasaportes no se detendría por ahora, pese a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente algunos puntos del convenio con Portugal. Según información preliminar, la medida cautelar no implica, de momento, que los ciudadanos dejen de recibir o tramitar el documento.

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El Tribunal concedió una medida cautelar dentro de una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont y dio un plazo de 20 días hábiles al Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades involucradas para entregar información detallada sobre el convenio.

Expedición de pasaportes no se frena pese a suspensión de convenio con Portuga

La decisión, firmada por el magistrado Moisés Mazabel, contempla la suspensión provisional de la ejecución del convenio interadministrativo específico con Portugal y de los acuerdos que se desprendan de este. Sin embargo, la medida no significa que la expedición de pasaportes quede suspendida inmediatamente.

En ese plazo, la Cancillería, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal deberán presentar un informe conjunto sobre las actividades adelantadas, las fases implementadas, los compromisos cumplidos, el cronograma vigente y el estado de aplicación del modelo.

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El Tribunal también pidió información sobre la cadena de producción de las libretas. Así las cosas, las entidades tendrán que detallar dónde se fabrican, quiénes intervienen en cada etapa y qué terceros participan en producción, transporte, almacenamiento, custodia, personalización, distribución y entrega.

Además, deberán explicar los mecanismos de supervisión, control y trazabilidad, así como los protocolos de seguridad aplicados a materiales sensibles y elementos vinculados con los pasaportes.

Por ahora, el punto clave para los ciudadanos es que la expedición de pasaportes continúa, mientras las autoridades responden los requerimientos judiciales. Después de recibir la información, el Tribunal podrá avanzar hacia una decisión sobre la legalidad del convenio.

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