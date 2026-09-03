Por: Noticiero 90 minutos

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De acuerdo con la información reportada por Empresas Municipales de Cali (Emcali), este jueves varias zonas de la ciudad continuarán con labores de reparación y mantenimiento tanto en las redes de acueducto como en los sistemas de energía. Estas actividades, según Emcali, podrían ocasionar interrupciones temporales en la prestación de ambos servicios. Por tal motivo, la empresa recomienda a los habitantes de los sectores afectados que tomen precauciones, como almacenar agua suficiente para cubrir actividades básicas durante el transcurso de la jornada de trabajos programados.

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Entre los barrios que experimentarán cortes en el suministro de agua están Santa Teresita, donde los trabajos abarcarán la Carrera 1 Oeste # 7 - 11, y San Luis, afectando también la Calle 73 # 1 B3 - 63. Tequendama figura en la lista con dos puntos específicos: Calle 5 E # 42 A 40 y Carrera 39 B # 38 - 03. El barrio Buenos Aires, puntualmente en la Carrera 72 # 2 C 28, también se verá involucrado en los cortes, al igual que El Ingenio (Carrera 83 # 18 - 05), El Troncal con trabajos en Calle 34 A # 8 A 65 y la intersección de Carrera 35 con Calle 10, Alférez Real (Carrera 73 # 2 C 64) y Calimio Decepaz (Carrera 26 L1 # 123 - 94).

La empresa solicita a los residentes de estas áreas priorizar el uso racional del agua mientras duren las labores, ya que la interrupción del servicio podría extenderse por varias horas, de acuerdo con el reporte emitido. Emcali no ha especificado la duración exacta de los trabajos, pero sí ha señalado que los cortes podrían prolongarse más de lo habitual, afectando especialmente a quienes dependen cotidianamente de la disponibilidad de agua potable para sus rutinas diarias.

De este modo, la recomendación principal de Emcali es planificar y tomar medidas anticipadas. El llamado incluye estar atentos a los anuncios oficiales y consultas sobre el restablecimiento del servicio. Esta estrategia, de acuerdo con lo informado, busca asegurar la continuidad de las actividades básicas y mitigar los inconvenientes que surgen ante la falta temporal de agua y energía en estos barrios. El reporte sobre las zonas y direcciones involucradas fue publicado a través del noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua este jueves?

De acuerdo con Empresas Municipales de Cali (Emcali), los barrios que presentarán suspensión del sistema de acueducto durante el jueves son Santa Teresita, San Luis, Tequendama, Buenos Aires, El Ingenio, El Troncal, Alférez Real y Calimio Decepaz, con diferentes direcciones específicas afectadas en cada caso.

¿Por qué se programan cortes de agua y energía en barrios de Cali según Emcali?

Según Emcali, los cortes temporales en el suministro de agua y energía se deben a trabajos de reparación y mantenimiento programados en las redes de servicios públicos. Estas labores buscan garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, aunque implican interrupciones que pueden durar varias horas para los residentes de las zonas involucradas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.