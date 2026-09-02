Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El accidente de tránsito ocurrido en Cali ha impactado profundamente a la ciudadanía, debido a la grave situación que vivió una mujer que quedó atrapada debajo de un bus del sistema de transporte masivo. Según información publicada por El Espectador, el hecho se presentó cuando la víctima intentó cruzar la avenida Simón Bolívar, una de las vías más concurridas de la ciudad, en una zona donde no hay un cruce peatonal indicado. El bus, perteneciente a la flota del sistema MIO, que es el principal servicio de transporte público en Cali, la arrolló y terminó con parte de su cuerpo atrapada bajo el pesado vehículo.

Sigue a PULZO en Discover

Cuando se registró el accidente, testigos llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, lo que permitió que unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali llegaran prontamente al lugar. Los rescatistas debieron aplicar maniobras especializadas para liberar a la mujer, quien permaneció consciente durante el proceso de rescate. Este operativo fue delicado, pues debía hacerse con sumo cuidado para evitar que la víctima sufriera lesiones mayores al moverla del sitio en el que se hallaba, atrapada entre el asfalto y el chasis del bus.

De acuerdo con el reporte citado por El Espectador, una vez concluido el rescate, la mujer fue remitida de urgencia a un hospital cercano. Se informó que sufrió heridas de consideración, aunque fue valorada y estabilizada por el personal médico tras su ingreso. La situación generó alarma en la comunidad y las autoridades de tránsito hacen un llamado para que tanto peatones como conductores cumplan las normas viales, especialmente en sectores donde la afluencia de personas es alta y no existen cruces peatonales adecuados.

Este incidente ha puesto en debate la importancia de mejorar la infraestructura urbana, principalmente las zonas peatonales, para evitar este tipo de sucesos en una ciudad como Cali, donde el volumen de vehículos y transeúntes es considerable, tal como lo recuerdan las crónicas y reportes de medios como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la mujer atropellada en Cali?

Según la información publicada por El Espectador, tras ser rescatada del lugar del accidente, la mujer fue llevada a un hospital donde fue atendida por lesiones de gravedad. Aunque se señala que estuvo consciente durante el rescate y fue estabilizada, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su evolución posterior.

¿Por qué es importante contar con cruces peatonales en vías concurridas como la avenida Simón Bolívar?

La ausencia de cruces peatonales en vías de alto tráfico aumenta el riesgo de accidentes como el ocurrido en Cali. Según lo reportado por El Espectador, el accidente tuvo lugar en un punto sin paso peatonal, lo que evidencia la necesidad de infraestructura que garantice la seguridad de los transeúntes en sectores con alta circulación vehicular y peatonal.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.