Por: El Espectador

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La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) informó este martes 2 de septiembre sobre la reciente captura de 21 presuntos agresores sexuales en una operación de gran alcance que abarcó nueve países. Entre los detenidos se encuentran dos personas en Argentina, uno en Bolivia, dos en Chile, seis en Colombia, tres en Brasil, dos en España, uno en Paraguay, tres en Perú y uno en República Dominicana, lo que evidencia la dimensión internacional de la investigación.

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Dentro de este proceso, las autoridades hicieron énfasis en el dramático caso registrado en Armenia, Quindío, donde una niña de cinco años fue rescatada de un ambiente de abuso sexual. La intervención fue coordinada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de asegurar el restablecimiento de derechos de la menor. De acuerdo con la Dijín, en esta operación fue capturada la madre de la niña, conocida bajo el alias de ‘La Depredadora’, sobre quien recaen señalamientos de abuso y de creación de material audiovisual con fines de explotación sexual, que posteriormente era distribuido en la red oscura.

Otro de los capturados es alias ‘Vaquerito’, quien, según los hallazgos de la investigación, utilizaba su posición de creador de contenido digital e instructor de fútbol para acercarse a niñas mediante falsas ofertas relacionadas con modelaje. De esta manera, lograba realizar sesiones fotográficas con connotaciones sexuales y ampliar el alcance de este grave delito.

Igualmente, las autoridades reportaron la desarticulación de una red criminal transnacional que comercializaba material de abuso sexual infantil a través de dos portales ubicados en la red oscura. La Dijín enfatizó que el acceso a estos sitios, así como la adquisición del contenido ilegal, se facilitaba a cambio de pagos en criptomonedas, especialmente bitcoin. Los datos revelan que el acceso mensual costaba aproximadamente COP 300.000, con registros de movimientos financieros superiores a los COP 2.500 millones entre los portales, y promedios mensuales de cerca de COP 50 millones.

Esta operación coordinada involucró a fuerzas como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil y Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de Ameripol, el programa El PAcCTO 2.0, Europol, la Agencia HSI de Estados Unidos y la organización OUR. Se realizaron 23 allanamientos y se incautaron 73 elementos probatorios. Según la Dijín, los investigadores revisaron más de 7.223 imágenes y videos generados entre 2023 y 2026, con víctimas identificadas entre los 2 y 13 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la organización criminal dedicada al abuso sexual infantil en la red oscura?

La organización criminal comercializaba material de abuso sexual infantil a través de dos portales hospedados en la red oscura, un espacio de internet no accesible mediante navegadores convencionales. El acceso al contenido ilegal requería pagos con criptomonedas, principalmente bitcoin, con un valor aproximado de COP 300.000 al mes. Según la Dijín, los portales movieron en conjunto más de COP 2.500 millones, lo que demuestra la escala y rentabilidad de estas actividades ilícitas.

¿Qué instituciones participaron en la captura de los agresores sexuales y cómo fue el proceso?

En la operación participaron diversas entidades, incluyendo la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de Ameripol, el programa El PAcCTO 2.0, Europol, la Agencia HSI de Estados Unidos y la organización OUR. Las acciones conjuntas permitieron 23 allanamientos y la incautación de pruebas fundamentales, consolidando así un esfuerzo internacional en la lucha contra el abuso sexual infantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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