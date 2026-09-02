Por: Caracol TV

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El caso que rodea el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte volvió a tomar relevancia este 2 de septiembre, luego de que las autoridades informaron una segunda captura relacionada con el crimen ocurrido el 11 de febrero en las afueras de un gimnasio exclusivo en el norte de Bogotá. Según información entregada por la Fiscalía General de la Nación, todos los indicios llevan a que Aponte fue asesinado por una equivocación fatal de los sicarios, quienes pretendían atacar a un empresario de las esmeraldas.

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La principal hipótesis, reconstruida por el ente acusador y citada por Noticias Caracol, señala que los atacantes confundieron a su verdadero objetivo tras haberse preparado y realizado seguimientos exhaustivos. La Fiscalía detalló que la confusión ocurrió porque tanto Gustavo Aponte como Olimpo Oliver, el esmeraldero que sería el real blanco, asistían habitualmente al mismo gimnasio en la capital. El violento ataque se ejecutó en plena vía pública, específicamente en la calle 85 con carrera séptima, lugar donde Aponte y su escolta perdieron la vida. El sicario disparó vestido de traje y corbata, estrategia utilizada para no levantar sospechas en una de las zonas más concurridas de Bogotá.

Para planear y ejecutar este crimen, la estructura criminal empleó la aplicación de mensajería WhatsApp, donde crearon un grupo llamado ‘Gladiadores’ el 6 de febrero de 2026. Ocho personas, con alias como Moncayo, JJ, Bambam, Pequeño, Junior, Zorros, Carepapa y Tony, coordinaban allí en tiempo real cada movimiento, la vigilancia de la víctima y los apoyos logísticos. Entre los señalados destaca Leonel Llanos, alias Tony, a quien la Fiscalía apunta como uno de los cerebros de la operación y conductor de la motocicleta en la que huyó el sicario tras cometer el crimen.

El fallo en la identificación del objetivo desató una ola de purgas internas dentro de la banda. Noticias Caracol informó que al menos un integrante clave de la logística fue asesinado recientemente, presumiéndose que su muerte fue ordenada como represalia interna. Este hombre, además, había colaborado con las autoridades entregando elementos fundamentales en la investigación.

En medio del avance de las pesquisas, la Fiscalía anunció la reciente captura de alias Bambam, identificado como Jherson Leonardo Contreras Ramírez, quien intentaba huir a Perú desde el aeropuerto El Dorado. Según la entidad acusadora, Bambam participó en el seguimiento previo y fue quien creó el grupo de mensajería utilizado para coordinar el ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué confundieron a Gustavo Aponte con otro empresario en el crimen ocurrido en Bogotá?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación y citado por Noticias Caracol, la confusión se debió a que tanto Gustavo Aponte como el empresario de esmeraldas, quien era el verdadero objetivo, frecuentaban el mismo gimnasio. Este hecho llevó a que los sicarios identificaran erróneamente a Aponte y cometieran el asesinato en su contra.

¿Cómo fue desmantelada la estructura criminal detrás del asesinato del empresario arrocero en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación logró avances fundamentales tras la captura de Leonel Llanos, alias Tony, uno de los presuntos coordinadores logísticos, y de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam. La creación y seguimiento del grupo de WhatsApp 'Gladiadores' jugó un papel clave en la organización y coordinación del crimen, permitiéndole a las autoridades identificar a varios de los implicados y esclarecer las fases del atentado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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