Por: Caracol TV

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La movilidad en Bogotá vivió una de sus jornadas más críticas la mañana del miércoles 2 de septiembre de 2026, cuando una fuerte congestión paralizó el corredor de la avenida NQS, conocido también como carrera 30. Esta vía es uno de los principales ejes de circulación para pasajeros del sistema TransMilenio, por lo que el impacto de los retrasos se sintió en toda la ciudad. De acuerdo con Noticias Caracol, la acumulación de buses detenidos, específicamente en el sentido sur-norte de la NQS, obligó a muchos usuarios a descender de los vehículos y buscar alternativas como caminar, ante la imposibilidad de avanzar rápidamente en el transporte masivo.

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Las imágenes y videos que circularon en redes sociales durante la mañana evidenciaron la magnitud del problema: largas filas de articulados totalmente detenidos y saturación de andenes en diversas estaciones. Los reportes ciudadanos alertaron que los trayectos habituales, que suelen tomar entre 30 y 40 minutos, se extendieron considerablemente. Según la información aportada por TransMilenio, una de las principales causas de la congestión fue una falla en los semáforos en el corredor de la calle 80. Esta afectó el flujo a la altura de las estaciones Polo, Héroes y Calle 76 e influyó negativamente en la movilidad general, al generar cuellos de botella que, eventualmente, repercutieron en la operación troncal de la avenida NQS.

Además, la situación se agravó debido a un siniestro vial ocurrido en la salida de la calle 80, un incidente externo a la actividad de TransMilenio pero que impactó directamente la circulación. Esta combinación de factores obligó a modificar algunas rutas alimentadoras y a redireccionar parte de la flota del sistema hacia puntos alternos, mientras se gestionaban las emergencias. Uno de los sectores más afectados fue la intersección de la NQS con la calle 64, donde la acumulación de vehículos procedentes de corredores conectados con la calle 80 restringió aún más la movilidad.

En este contexto, el tránsito mixto y el transporte público colapsaron de manera simultánea en la carrera 30, exacerbando los retrasos para miles de personas. Los testimonios recogidos por Noticias Caracol y publicados por Ángela Urrea Parra mostraron el desgaste de los viajeros, quienes se vieron forzados a cubrir parte de sus recorridos a pie para cumplir con sus compromisos a tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la congestión de TransMilenio en la avenida NQS el 2 de septiembre de 2026?

De acuerdo con TransMilenio y Noticias Caracol, la congestión ocurrió principalmente por una falla semafórica en el corredor de la calle 80, cerca de las estaciones Polo, Héroes y Calle 76. Este inconveniente provocó una acumulación de buses y generó cuellos de botella, que afectaron el recorrido troncal de la avenida NQS. La situación también fue agravada por un siniestro vial independiente al sistema, ocurrido en la salida de la calle 80.

¿Cómo afectó la congestión en la NQS la movilidad de los usuarios de TransMilenio?

La congestión en la NQS, reportada por Noticias Caracol, ocasionó que los trayectos habituales se prolongaran mucho más de lo normal y forzó a muchos pasajeros a bajarse de los buses para continuar sus recorridos a pie. Las estaciones y andenes se vieron saturados y se detectaron largas filas de vehículos, evidenciando el impacto negativo en la rutina diaria de los usuarios del sistema TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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