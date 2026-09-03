Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de control de garantías determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para Julián David Gutiérrez Cruz, quien se desempeñaba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La decisión se tomó en el marco de una investigación que busca esclarecer la presunta participación del funcionario en el ingreso de sustancias consideradas estupefacientes a la cárcel Coiba, ubicada en Ibagué, Tolima. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, este hecho ocurrió el 31 de agosto de 2026, durante el procedimiento de ingreso habitual en el complejo penitenciario del sector de Picaleña.

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Según las versiones presentadas en el proceso, el funcionario fue interceptado por controles de seguridad rutinarios, los cuales incluyen la utilización de caninos entrenados para la detección de sustancias ilegales. Fue precisamente uno de estos animales el que habría alertado sobre la posible presencia de estupefacientes en poder de Gutiérrez Cruz. Ante el señalamiento del perro, el dragoneante habría intentado evadir el procedimiento, huyendo hacia la zona de alojamiento exclusiva para el personal de custodia y vigilancia. En este lugar, que precisamente se destina al descanso y preparación para el cumplimiento de las funciones asignadas, el funcionario permaneció encerrado por varios minutos, mientras los uniformados del INPEC coordinaban el operativo de inspección.

Una vez que las autoridades ingresaron al lugar, procedieron a realizar una búsqueda minuciosa y lograron identificar dos paquetes ocultos en el techo del baño. De acuerdo con las pruebas recogidas en la diligencia, los paquetes contenían marihuana y cocaína. Ante estas circunstancias, Julián David Gutiérrez Cruz fue capturado en flagrancia, es decir, en el momento mismo en que presuntamente cometía el delito, y quedó bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El proceso judicial avanzado por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Tolima llevó a la imputación formal del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas hasta el momento, el funcionario no aceptó los cargos en las audiencias correspondientes. Sin embargo, el juez consideró necesario privarlo de su libertad mientras continúa la investigación, para salvaguardar el proceso y garantizar que se lleguen a establecer plenamente las responsabilidades en el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se impuso medida de aseguramiento en cárcel al funcionario del INPEC involucrado en el caso Coiba?

La medida de aseguramiento en centro carcelario a Julián David Gutiérrez Cruz se fundamenta en la gravedad de los cargos imputados en su contra, relacionados con el presunto tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, la captura en flagrancia y la evidencia encontrada respaldaron la decisión judicial de limitar su libertad mientras avanza la investigación.

¿Qué funciones cumple un dragoneante del INPEC y qué implica el término ‘flagrancia’ en este proceso?

Un dragoneante del INPEC cumple funciones de custodia y vigilancia en los establecimientos penitenciarios. El término ‘flagrancia’ se refiere a la captura de una persona en el momento mismo en que, presuntamente, está cometiendo un delito, lo que permite una acción judicial inmediata como sucedió en este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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