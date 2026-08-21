Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Oficina de Pasaportes del departamento respondió a la creciente necesidad de los ciudadanos que esperan por la entrega de sus documentos de viaje al habilitar un punto provisional orientado exclusivamente al reclamo de pasaportes. Esta nueva sede temporal funciona en la Casa del Deporte, ubicada dentro de la Villa Olímpica y junto al skate park, un espacio considerado estratégico por su fácil acceso tanto para los habitantes de Pereira como de municipios cercanos, de acuerdo con la información publicada por El Diario.

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Esta medida fue adoptada tras identificar una alta demanda de usuarios que ya habían completado todas las etapas previas al proceso de expedición de pasaporte y cuyo trámite quedó pendiente únicamente en la entrega física del documento. Según la Oficina de Pasaportes, el punto fue abierto para resolver el atraso en la entrega a quienes requieren el pasaporte con urgencia, ya sea por motivos de negocios, turismo, estudios o compromisos personales previamente programados. Es importante enfatizar que el nuevo espacio tiene como único objetivo la entrega de pasaportes previamente formalizados, por lo que no se atenderán solicitudes relacionadas con la expedición de nuevos documentos, renovaciones o la toma de datos biométricos. Quienes necesiten comenzar su trámite desde cero deberán esperar el restablecimiento de los servicios de atención y agendamiento tradicionales.

El horario de atención implementado busca agilizar el proceso, evitando largas esperas y garantizando la atención organizada de los usuarios. De martes a viernes, el punto provisional atiende en doble jornada, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Los lunes, la atención es únicamente de 8:00 a. m. a 12:00 m., ya que en la tarde se dedican a tareas internas como inventario y sistematización de los documentos, según detalló la oficina correspondiente.

Las autoridades del departamento recalcaron su compromiso con los ciudadanos y recomendaron acudir al punto solo si el pasaporte está listo para ser entregado, llevando siempre el documento de identidad original. Esta iniciativa responde a la urgencia y necesidades reales de los ciudadanos, según citan portavoces del gobierno departamental.

¿Dónde está ubicado el punto provisional para reclamar pasaportes en Pereira?

El punto provisional para reclamos de pasaportes habilitado por la Oficina de Pasaportes del departamento se encuentra en la Casa del Deporte, dentro del sector de la Villa Olímpica y junto al skate park. Este sitio fue seleccionado por su fácil acceso para la comunidad de Pereira y municipios aledaños, de acuerdo con información de El Diario.

¿Cuáles son los horarios de atención para la entrega de pasaportes en el punto provisional?

El horario establecido contempla atención en doble jornada de martes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Los lunes, la atención es únicamente en la mañana, de 8:00 a. m. a 12:00 m., ya que en la tarde se destinan las actividades para inventario y sistematización. Así lo informó la Oficina de Pasaportes del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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