Olmedo López y Sneyder Pinilla cambiarán de lugar de reclusión. El Inpec ordenó el traslado de ambos a la cárcel La Picota, en Bogotá, en medio del proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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López permanece actualmente recluido en el Cantón Caldas, mientras que Pinilla se encuentra en la Escuela de Artillería. Ahora, los dos deberán ser trasladados al centro penitenciario ubicado en la capital del país.

La decisión del Inpec se conoce mientras avanzan los procesos judiciales contra ambos por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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