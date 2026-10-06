Olmedo López y Sneyder Pinilla cambiarán de lugar de reclusión. El Inpec ordenó el traslado de ambos a la cárcel La Picota, en Bogotá, en medio del proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la UNGRD.
López permanece actualmente recluido en el Cantón Caldas, mientras que Pinilla se encuentra en la Escuela de Artillería. Ahora, los dos deberán ser trasladados al centro penitenciario ubicado en la capital del país.
🚨 #ATENCIÓN | El Inpec ordenó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá. López se encuentra recluido en el Cantón Caldas, mientras que Pinilla permanece en la Escuela de Artillería. Ambos están vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD. https://t.co/k3InOMgbaoLee También
Controversia en la JEP: declaraciones de ‘Timochenko’ sobre cárcel a exFarc y sanciones formales generan debate político El presidente De La Espriella lanza en Valledupar una fuerza especial contra grupos narcoterroristas y rechaza negociación Dueño de perros abandonados en El Dorado dio su versión y lanzó acusación: "Falsificaron los papeles" "Me molestaba todo": Cabal revivió su salida del Centro Democrático y cuestionó a Uribe
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 6, 2026
La decisión del Inpec se conoce mientras avanzan los procesos judiciales contra ambos por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO