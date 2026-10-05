Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció en Valledupar una nueva política de confrontación directa contra las organizaciones narcoterroristas, destacando que durante su mandato no habrá lugar para negociaciones ni reconocimiento político a estructuras que recurran a la violencia. Así lo expresó durante el acto de presentación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una nueva unidad cuya misión principal será afectar las finanzas y redes de abastecimiento de los grupos narcoterroristas asociados al robo de hidrocarburos en la región, según la información presentada.

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Durante su discurso, el mandatario fue claro al afirmar: "con el terrorismo no hay contemplaciones, ni hay negociaciones, ni hay diálogo". Con este pronunciamiento, De La Espriella insistió en que el Estado debe enfrentar estas organizaciones usando las herramientas que ofrecen la Constitución y la ley. Según sus palabras, al narcoterrorismo se lo debe combatir con la fuerza legítima de las leyes y las armas de la República de Colombia, sin concesiones ni en el terreno de batalla ni en el ámbito político.

El presidente también cuestionó el posible reconocimiento político que puedan recibir grupos criminales solo por sumar discursos ideológicos a sus acciones violentas. "El terrorismo no es un actor político", señaló, estableciendo que delitos como secuestro, extorsión o narcotráfico mantienen su naturaleza pese a las motivaciones que esgriman sus autores. De La Espriella puso énfasis en la situación de las comunidades rurales, citando la realidad de los campesinos afectados por la extorsión y su necesidad de protección directa del Estado, más allá de las justificaciones ideológicas de los grupos armados. "El campesino extorsionado no necesita que le expliquemos supuestas motivaciones ideológicas", puntualizó.

La relación entre seguridad y control territorial también fue eje de su intervención. "La seguridad es todo, porque sin seguridad no hay nada", aseguró, ligando este enfoque a la recuperación de zonas afectadas por la violencia en el departamento del Cesar y el país. De La Espriella rechazó además los señalamientos que califican su política de enfrentamiento como inhumana, argumentando que "inhumano es abandonar a las comunidades a su suerte".

Finalmente, el jefe de Estado expresó su respaldo total a la Fuerza Pública y asumió la responsabilidad política de las decisiones que tome como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Subrayó que los integrantes de la Fuerza Pública contarán con el respaldo del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, manifestando que no los dejará solos ante eventuales dificultades legales o políticas.

¿En qué consiste la Fuerza de Tarea Conjunta Urano y cuál es su objetivo?

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano es una nueva unidad militar presentada en el Batallón La Popa de Valledupar, cuya meta principal será interferir en las finanzas y redes logísticas de organizaciones narcoterroristas, con especial atención al delito de robo de hidrocarburos en la región. Su creación responde a la política presidencial de confrontación directa contra el crimen organizado.

¿Por qué el presidente Abelardo De La Espriella rechaza cualquier diálogo con grupos narcoterroristas?

De acuerdo con las declaraciones del presidente De La Espriella, su rechazo se fundamenta en la convicción de que el terrorismo y el narcotráfico no constituyen actores políticos, independientemente de las ideologías que aleguen. Según su visión, acciones como el secuestro o la extorsión no pierden su carácter delictivo por motivaciones políticas y, por tanto, no merecen reconocimiento ni posibilidad de diálogo con el Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.