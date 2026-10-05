Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El marañón, una fruta comúnmente vista en los patios de la región Caribe, ha dejado atrás ese rol para consolidarse como una opción agroindustrial de peso en el departamento del Cesar. De acuerdo con Juan Pablo Lafauríe, presidente de la junta directiva de la Asociación de Marañoneros del Caribe (Asomarcar), un grupo de agricultores supo ver el potencial del marañón más allá de su consumo local, impulsados por la necesidad de buscar alternativas a los ya tradicionales cultivos de algodón y arroz.

Sigue a PULZO en Discover

En palabras de Lafauríe, los agricultores de la región se enfrentaban a desafíos propios de los monocultivos y el desgaste de la tierra por las mismas siembras de siempre. Fue este contexto el que motivó que varios productores se unieran, analizaran el mercado y dieran forma a un plan de negocios enfocado en el marañón. El resultado fue estructurar una propuesta agroindustrial que, al día de hoy, ha conseguido integrar a 79 asociados distribuidos en seis departamentos de la costa Caribe, según datos de Asomarcar.

La iniciativa de los marañoneros consistió en organizarse formalmente para dar más valor a una fruta que antiguamente solo figuraba de forma incidental en la economía regional. Al estructurar el plan de negocios, los agricultores no solo aspiraron a la producción a mayor escala, sino también a posicionar el marañón como protagonista en nuevos mercados, dejando atrás su imagen de fruta 'de patio'. La organización de Asomarcar ha sido crucial en este proceso, al permitir el trabajo colaborativo y la búsqueda de mejores oportunidades de venta y procesamiento a nivel regional.

Actualmente, la apuesta por el marañón en el Cesar es reconocida como una de las propuestas agroindustriales más serias de la región, ya que ha conseguido movilizar voluntades, recursos y conocimiento técnico en torno a un producto que, hasta hace poco, no era valorado como parte significativa del paisaje agrícola. Esta transformación en el enfoque productivo es señalada por Lafauríe como resultado directo de la visión empresarial de los agricultores que, agrupados, apostaron por líneas productivas innovadoras como el marañón, de acuerdo con la información dada por la Asociación de Marañoneros del Caribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se formó la Asociación de Marañoneros del Caribe?

La Asociación de Marañoneros del Caribe (Asomarcar) nació del esfuerzo conjunto de varios agricultores de la costa Caribe que buscaron alternativas a las siembras tradicionales como el algodón y el arroz. Según Juan Pablo Lafauríe, estos productores desarrollaron un plan de negocios y formalizaron su organización, permitiendo reunir a 79 asociados organizados en seis departamentos.

¿Qué beneficios trajo el marañón a la agroindustria del Cesar?

El marañón ha permitido diversificar la economía agrícola en el Cesar, ofreciendo una alternativa real a los cultivos tradicionales que dominaban la región. Al consolidarse como producto agroindustrial, según Asomarcar, el marañón impulsó la cooperación entre productores y abrió nuevas oportunidades comerciales, generando mayor valor para la comunidad agrícola del Caribe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.