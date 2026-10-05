Por: EL PILON SA

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En medio de la celebración de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de La Paz, Cesar, un grave incidente alteró la tranquilidad de la jornada. Un incendio de gran magnitud se desató en el almacén de variedades y ropa súper gangazo ‘Los Paisas’, lo que obligó a una intervención urgente tanto de los cuerpos de rescate como de la comunidad. De acuerdo con la información confirmada por el secretario de Gobierno municipal, Adalberto Ramírez, la emergencia inició en la parte posterior del local comercial, mientras gran parte de los habitantes y las autoridades participaban en los eventos festivos en la plaza principal del pueblo.

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Según el propio Ramírez, tan pronto fueron alertados sobre la situación, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron con rapidez al sitio afectado. El incendio, fortalecido por la alta combustibilidad de los materiales almacenados en el lugar, amenazaba con alcanzar otros establecimientos comerciales y viviendas contiguas. Esto generó alarma entre los ciudadanos, quienes intentaron asistir en las tareas de control, aunque les resultó imposible ingresar debido al avance de las llamas, como lo relató el funcionario: "llegaron a ayudar, y el mismo pueblo quería ingresar a apoyar, pero fue imposible".

Desde el inicio de la emergencia, la prioridad fue evitar que el fuego se propagara a la manzana comercial en donde se encuentra ‘Los Paisas’. Para enfrentar esta situación, el Cuerpo de Bomberos de La Paz solicitó refuerzos de equipos y personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quienes colaboraron en el control de los puntos calientes y en prevenir mayores daños a los locales y viviendas vecinas.

Las primeras hipótesis recolectadas por las autoridades apuntan a que la causa de la conflagración habría sido un cortocircuito en el primer piso del almacén, en la zona posterior. La respuesta rápida de los grupos de rescate y el trabajo coordinado impidieron que se presentaran víctimas mortales o personas heridas, aunque el balance material fue negativo para los propietarios de ‘Los Paisas’, debido a la destrucción total del local. A pesar de este difícil escenario, el secretario de Gobierno destacó el apoyo de los voluntarios y manifestó el alivio porque la emergencia no dejó lesionados: "gracias a Dios no hubo heridos".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del incendio en el almacén ‘Los Paisas’ de La Paz, Cesar?

De acuerdo con las autoridades locales citadas en el artículo, la principal hipótesis sobre el origen del incendio es un cortocircuito que se habría presentado en el primer piso del establecimiento, exactamente en la zona posterior donde comenzó la emergencia. No se han reportado versiones oficiales sobre otras posibles causas.

¿Hubo heridos o víctimas mortales en el incendio del almacén ‘Los Paisas’ durante las fiestas patronales?

Según confirmó el secretario de Gobierno municipal, Adalberto Ramírez, no se registraron personas heridas ni víctimas mortales como consecuencia del incendio. El daño se concentró en pérdidas materiales, con la destrucción total del almacén y afectaciones menores en locales y viviendas cercanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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