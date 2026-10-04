Por: EL PILON SA

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El marañón, una fruta que durante años fue común en los patios de la costa Caribe, hoy se consolida como un cultivo estratégico en el departamento del Cesar. Según Juan Pablo Lafauríe, presidente de la junta directiva de la Asociación de Marañoneros del Caribe (Asomarcar), este proceso inició en noviembre de 2019, cuando un grupo de agricultores se reunió en la Cámara de Comercio para buscar alternativas frente a la decadencia de cultivos tradicionales como el algodón y el arroz. Tras analizar la viabilidad del mango, coco y marañón, acordaron apostar por este último, conscientes de su potencial agroindustrial y comercial.

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Sin embargo, el camino no comenzó con la siembra inmediata. Lafauríe destaca que factores como la pandemia y la necesidad de especialización llevaron a los agricultores a estructurar un plan de negocios con cuatro pilares: comercial, financiero, técnico y de negocios verdes. De acuerdo con el presidente de Asomarcar, se establecieron alianzas institucionales con entidades como la Universidad del Área Andina, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y Agrosavia, una organización dedicada a la investigación agrícola. Solo después de determinar los costos reales de siembra y mantenimiento, así como definir la demanda del producto —especialmente la almendra— y establecer clientes como la Compañía Nacional de Chocolates (Nutresa), Manitoba y restaurantes como Crepes & Waffles, los asociados se lanzaron al proyecto.

El proceso de siembra, iniciado formalmente a finales de 2022, ha seguido prácticas técnicas como el uso de injertos con variedades certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): Mapiria (de Brasil, amarillo) y Agrosavia Caribe (colombiana, roja). El marañón se adapta bien al suelo y clima de las sabanas del Cesar por su resistencia a la escasez de agua y su raíz pivotante, que le permite sobrevivir con el agua subterránea después del cuarto año. En la etapa inicial, los agricultores pueden intercalar cultivos de ciclo corto para asegurar recursos mientras el marañón madura.

Actualmente, la asociación suma 79 miembros y opera en seis departamentos, con la meta de consolidar la agroindustria y procesar la almendra a escala industrial en 2027. Además, el aprovechamiento del pseudofruto permite desarrollar productos como vinagres, dulces y jabones, diversificando el portafolio de la región. Lafauríe enfatiza que el marañón, por su competitividad, sostenibilidad y proyección comercial, representa una opción sólida frente a los retos del cambio climático y la transformación del agro en el Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el marañón se ha convertido en una opción rentable para los agricultores del Cesar?

De acuerdo con la información proporcionada por Juan Pablo Lafauríe, el marañón se ha consolidado como una alternativa rentable gracias a su resistencia a la sequía, el respaldo técnico en su siembra y la existencia de mercados garantizados para la almendra, su producto más valioso. La asociación con empresas reconocidas y el desarrollo de procesos industriales han asegurado estabilidad en precios y perspectivas a largo plazo para los agricultores asociados.

¿Cuáles son los beneficios ambientales y productivos de cultivar marañón en el Cesar?

El marañón ofrece ventajas ambientales al ser un gran receptor de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Productivamente, se adapta a suelos con baja fertilidad y demanda escasos recursos hídricos después de los primeros años. Además, permite diversificar ingresos gracias al aprovechamiento tanto de la almendra como del pseudofruto, generando nuevas oportunidades para los productores locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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