Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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ibagué fue el epicentro de la XIII edición del Concurso Nacional Cacao de Oro 2026, un evento que congregó a productores y organizaciones provenientes de distintas regiones del país para resaltar la excelencia del cacao colombiano. La capital del Tolima se estrenó como sede de este reconocido certamen, cuya clausura y entrega de premios se desarrollaron en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, en compañía de la Cámara de Comercio de Ibagué y otras entidades. Según datos del evento, en la competencia participaron 98 organizaciones de 17 departamentos. El proceso de selección tuvo una duración aproximada de seis meses, tiempo durante el cual se aplicaron rigurosas evaluaciones físicas y sensoriales a las muestras. De ellas, 45 avanzaron a la semifinal y solo diez lograron llegar a la instancia final. Tolima se distinguió al aportar 20 muestras en la etapa semifinal, el mayor número entre los departamentos representados.

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En el marco del evento, José Freddy Guerrero, director de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, destacó que hace dos años la Junta Directiva de esta Cámara destinó 500 millones de pesos para salvaguardar la continuidad de la segunda fase del proyecto de cacao. Guerrero subrayó los resultados obtenidos y la trascendencia económica y social de la actividad para el Tolima, que contaba con alrededor de 5.400 familias relacionadas con la producción de cacao, 13.000 hectáreas cultivadas y presencia en 22 municipios. Además, resaltó el trabajo de asociaciones de diferentes municipios como Ortega, Chaparral, Planadas, Rioblanco y Palocabildo, en especial la labor de Asosanpedro, organización finalista que dispone de una microcentral de beneficio.

La edición 2026 marcó un hito con la primera subasta de cacao durante el concurso, una propuesta que buscó conectar de manera directa a las organizaciones con posibles compradores y abrir nuevas oportunidades comerciales. Miguel Ángel Rodríguez, gerente de la Red Cacaotera, destacó la dedicación de las familias campesinas y las asociaciones presentes. Durante la ceremonia, también se presentó un chocolate elaborado con granos de las diez organizaciones finalistas y un 70 % de contenido de cacao, en reconocimiento a la calidad del producto y al esfuerzo colectivo de los productores.

El concurso enfatizó la importancia de fortalecer los procesos de fermentación, transformación y trazabilidad para potenciar la competitividad del cacao nacional. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Ibagué, la Gobernación del Tolima, Swisscontact, la Red Cacaotera y otras instituciones, ibagué se consolidó como un referente nacional en el sector cacaotero, posicionando al departamento como un actor clave en la producción de este cultivo y destacando el compromiso institucional en favor de las familias rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo benefició a Tolima la XIII edición del Concurso Nacional Cacao de Oro 2026?

La XIII edición del Concurso Nacional Cacao de Oro 2026 favoreció al Tolima al darle visibilidad como líder en la producción de cacao de calidad, destacar la participación de sus asociaciones productoras, sumar 20 muestras en la instancia semifinal y mostrar el respaldo institucional, económico y humano detrás de las 5.400 familias vinculadas al sector, de acuerdo con lo expuesto por la Cámara de Comercio de Ibagué.

¿Por qué es importante la trazabilidad en la cadena del cacao colombiano?

La trazabilidad, que consiste en rastrear cada etapa del proceso productivo, es fundamental para garantizar la calidad y seguridad del cacao, mejorar procesos de transformación y fortalecer la competitividad en el mercado nacional e internacional, según lo expresado durante la edición 2026 del certamen y respaldado por las entidades organizadoras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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