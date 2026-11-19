Challenger celebra seis décadas de presencia en Colombia, una trayectoria que comenzó en 1966 como un pequeño taller dedicado al ensamble de radios y tocadiscos portátiles y que, con el paso de los años, se transformó en una empresa nacional de electrodomésticos. La compañía ha acompañado los cambios en los hogares colombianos con productos que van desde equipos de sonido y televisores hasta neveras, estufas y hornos.

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La historia comenzó con Luis Mayorga Avellaneda, quien fundó INELSO LTDA., una empresa enfocada en el ensamble de radios y tocadiscos. Una década después, en 1976, el crecimiento del negocio llevó a la familia Mayorga a ampliar sus operaciones con una planta dedicada a la fabricación de muebles de madera, trabajos de metalmecánica y electrodomésticos. En 1979, la compañía incursionó en la producción de equipos de sonido profesional.

Otro paso importante llegó en 1990 con la creación de UNILEMH LTDA., una fábrica de más de 36.000 metros cuadrados que se convirtió en la sede principal de la operación. Cuatro años después, la empresa amplió sus instalaciones para responder a sus planes de fabricar productos de refrigeración doméstica y comercial, una apuesta que marcó una nueva etapa en su desarrollo industrial.

Con la llegada del año 2000, INELSO y UNILEMH se fusionaron para dar paso a Challenger S.A.S., la marca que actualmente opera en el mercado colombiano. Desde entonces, la compañía ha ampliado su portafolio y consolidado su presencia en el sector, con el propósito de ofrecer productos para las distintas necesidades de los hogares. “Nuestro propósito siempre ha sido ofrecer los mejores productos para los colombianos, garantizar los más altos estándares de calidad y simplificar la vida de nuestros compradores”, afirmó un vocero de la empresa.

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Actualmente, Challenger cuenta con cuatro plantas de producción en las que fabrica electrodomésticos y diferentes piezas, entre ellas televisores, estufas de empotrar, neveras y muebles de madera. Sus productos se comercializan en Colombia y llegan a otros 16 países, incluidos Ecuador, Perú, Costa Rica y Venezuela. Además, la empresa cuenta con más de 1.700 colaboradores vinculados a sus operaciones.

Al cumplir 60 años en 2026, Challenger destaca su permanencia como una compañía de origen colombiano que ha evolucionado junto con las necesidades de los consumidores. Su recorrido, desde un taller de radios hasta una operación con presencia internacional, refleja las transformaciones de una industria que ha incorporado nuevas tecnologías y productos a la vida cotidiana de las familias.

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