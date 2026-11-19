Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La cotización del dólar en Colombia registró una jornada de fuerte depreciación y rompió la barrera de los $3.400. Al cierre de las operaciones, la tasa de cambio se ubicó en $3.427,30, lo que representó un salto de +$71,30 frente al último dato del miércoles ($3.356).

Sigue a PULZO en Discover

En la rueda bursátil, la divisa abrió al alza en $3.369,69 y tocó de inmediato un piso intradiario de $3.350,50. A partir de ese nivel, una intensa corriente compradora llevó al par a perforar con amplitud la media móvil de 200 días hasta alcanzar un pico máximo de $3.469,69, para luego moderarse más de $40 hacia el cierre.

(Vea también: Dólar en Colombia coquetea con volver a $ 3.300: así impacto la inflación de octubre)

De acuerdo con JP Tactical, se trató de una sesión de euforia compradora con un monto negociado de US$2.173,9 millones en 2.023 operaciones, el mayor volumen de las últimas semanas, aunque el retroceso desde máximos empieza a reflejar signos de sobrecompra y agotamiento de corto plazo.

Lee También

Por su parte, Acciones & Valores destacó que la presión sobre el peso respondió a la combinación de un dólar global firme, el déficit comercial local y la cautela fiscal, en sintonía con la debilidad generalizada de otras divisas latinoamericanas.

En los mercados cambiarios internacionales, la moneda estadounidense consolidó sus máximos recientes frente a la cesta de divisas globales. El índice DXY cerró prácticamente estable con una variación marginal de +0,01 % en 103,87 puntos, afirmándose en zona de máximos de 19 meses.

Petróleo se estabiliza sobre US$92 pese a aumento de inventarios

En los mercados globales de materias primas, los precios del crudo registraron un leve rebote al sopesar tensiones geopolíticas frente a mayores señales de oferta mundial.

El petróleo Brent avanzó un 0,67 % hasta los US$92,57 por barril (manteniéndose cerca de sus niveles más bajos desde agosto) y el WTI subió un 1,12 %, ubicándose en US$83,23 por barril.

La cotización energética estuvo contenida por el reporte de la Administración de Información Energética (EIA), que mostró un incremento de 3,38 millones de barriles en los inventarios comerciales de crudo estadounidense, respaldando los pronósticos sobre un superávit global de 2 millones de barriles diarios este trimestre. Este factor compensó los reportes sobre posibles nuevos ataques de EE. UU. contra Irán ante presiones de Israel.

MinHacienda lanza plan para modernizar el mercado de TES

En la coyuntura fiscal y financiera local, el Ministerio de Hacienda presentó una estrategia integral para dinamizar el mercado de deuda pública colombiana.

El ministro, Miguel Gómez, explicó que la hoja de ruta busca diversificar la base de inversionistas, modernizar el ranking de evaluación de los creadores de mercado y desarrollar el primer piloto de un bono soberano tokenizado, con el fin de reducir costos de intermediación y ampliar el acceso minorista e institucional.

La Dirección General de Crédito Público destacó que en octubre de 2026 se alcanzó un máximo histórico con compras de capital extranjero por $10 billones en Títulos de Tesorería (TES), sumado a una emisión de bonos globales por US$5.200 millones que atrajo demanda institucional de cinco continentes.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,13 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: Dólar en Colombia pegó nuevo salto y cerró en $3.269: varias razones explican la subida)

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,261 % desde los 12,260 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,850 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,786 %.

Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,839 %, frente al 12,750 % registrado anteriormente.

Los TES de 2050 finalizaron en 13,030 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,019 %.

—

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.