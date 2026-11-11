Por: Portal Bogotá

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El Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá es una propuesta de la Alcaldía Mayor que, con el respaldo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, busca posicionar la capital como referente internacional de la música clásica. Según la Secretaría de Cultura de Bogotá, este certamen se ha consolidado en América Latina como un espacio de encuentro para jóvenes talentos del violín y una gran vitrina cultural para la ciudad.

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Esta iniciativa está dirigida a violinistas menores de 30 años y de cualquier nacionalidad, siempre que cuenten con experiencia profesional acreditada. De acuerdo con la convocatoria oficial, los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de noviembre de 2026, y sus postulaciones serán tenidas en cuenta para la versión que se celebrará en junio de 2027. Quienes deseen participar deben presentar un video ininterrumpido que contenga la interpretación de un capricho de Paganini, el primer movimiento de una sonata clásica o romántica, y una fuga de Bach. El proceso de inscripción se realiza en la página www.concursoviolinbogota.com.

Un jurado de alto nivel, cuya integración se conocerá próximamente, seleccionará hasta 22 violinistas que viajarán con todos los gastos cubiertos a Bogotá para competir en las rondas presenciales, organizadas entre el 11 y el 20 de junio de 2027 en los escenarios principales de la ciudad: el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio Fabio Lozano. Los premios suman una bolsa total de 80.000 dólares estadounidenses, distribuidos en: 30.000 dólares para el primer lugar, 20.000 para el segundo, 15.000 para el tercero y un premio especial de 15.000 dólares a la mejor interpretación de una obra colombiana.

La organización, según la Secretaría de Cultura, también se ha comprometido a identificar nuevas oportunidades artísticas para los ganadores, impulsando así su desarrollo y proyección internacional. En el pasado, como se documenta en la convocatoria, se ofrecieron clases magistrales que benefician a jóvenes violinistas locales, y en 2025 participaron 181 músicos de 27 ciudades colombianas, con 51 beneficiados y 20 de ellos recibiendo violines de alta calidad donados por la Fundación Ramírez Moreno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden participar en el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá?

El concurso está abierto a violinistas de cualquier nacionalidad que tengan entre 18 y 29 años de edad al 31 de mayo de 2027 y cuenten con trayectoria profesional comprobada, tanto como solistas como en presentaciones con orquestas, de acuerdo con la información oficial.

¿Cuáles son los premios que otorga el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la bolsa de premios suma 80.000 dólares estadounidenses, que se reparten en cuatro categorías: 30.000 dólares para el primer lugar, 20.000 para el segundo, 15.000 para el tercero y un premio especial de 15.000 dólares a la mejor interpretación de una obra colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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