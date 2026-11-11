Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para este jueves 12 de noviembre de 2026 en Bogotá fue publicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y destaca que la madrugada tendrá cielo parcialmente nublado con tendencia a tiempo seco, al igual que la mañana. De acuerdo con IDIGER, la temperatura mínima estimada es de 7 grados Celsius, lo que sugiere una jornada fría que requiere preparación, especialmente en las primeras horas del día.

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El reporte de IDIGER advierte sobre la forma en la que el fenómeno de El Niño de 2026 incide en las condiciones climáticas actuales de Bogotá. Aunque se espera que El Niño reduzca la cantidad regular de lluvias, no elimina la posibilidad de precipitaciones durante la segunda temporada de lluvias que se acerca a la capital. Según la autoridad distrital, en octubre y parte de noviembre pueden presentarse lloviznas, vientos intensos y granizadas, aún bajo la presencia de El Niño.

El fenómeno de El Niño, según la explicación oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, es un evento natural de variabilidad climática que altera los patrones atmosféricos globales a través del calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical. Para regiones como la Andina y el Caribe de Colombia, y especialmente en Bogotá, esto suele traducirse en una reducción de las precipitaciones normales y un incremento en las temperaturas. No obstante, los episodios recientes de fuertes lluvias y granizada demuestran que, a pesar de estas condiciones, los temporales no desaparecen por completo.

Para facilitar la consulta del pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real, la Secretaría Distrital indica que cualquier persona puede acceder desde su celular, tableta o computador al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar en el menú “otros mapas” la capa titulada “lluvias” e ingresar la dirección de interés. El Sistema Alerta Bogotá (SAB) también permite conocer la probabilidad de lluvias, temperaturas máximas y mínimas, y el estado del clima diariamente, permitiendo así tomar decisiones informadas sobre los desplazamientos en el Distrito Capital.

Es importante resaltar que toda la información de este pronóstico y las recomendaciones provienen de IDIGER y de la red de servicios oficiales del Distrito Capital para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvia en Bogotá de forma sencilla y en tiempo real?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá, puede ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar la opción del mapa de lluvias en el menú “otros mapas”, e ingresar la dirección específica que desea verificar. Además, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece el estado del clima en tiempo real y la probabilidad de lluvias para toda la ciudad.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cuáles son sus efectos en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un evento natural de variabilidad climática que consiste en un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico tropical, alterando los patrones atmosféricos. En Bogotá, según IDIGER, esto causa una reducción en la cantidad de lluvias y un aumento en las temperaturas, aunque no impide que se presenten episodios de lluvias, vientos fuertes o granizadas durante ciertas temporadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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