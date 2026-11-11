Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de su iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", sigue enfocado en brindar espacios significativos para la juventud, consolidando escenarios de encuentro, formación y participación activa. Uno de los ejemplos más tangibles de este compromiso se ha visto reflejado en la reciente entrega de dotación para la Casa de la Juventud Engativá – Aldea de Pensadores, gestionada por la Alcaldía Local de Engativá. Este espacio ha sido concebido para responder a las necesidades y aspiraciones de las nuevas generaciones, buscando no solo su formación académica, sino también su desarrollo integral y su inclusión en la vida comunitaria.

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De acuerdo con información oficial de la Alcaldía Local de Engativá, la entrega de dotación se enmarca dentro del contrato 639 de 2025, firmado por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Dicho contrato contempló una inversión total de $506.781.359, destinada a la adquisición de elementos que potenciarán la labor de la Casa de la Juventud. En total, se distribuyeron 164 ítems con más de 3.766 unidades, organizados en cinco categorías principales: elementos deportivos, mobiliario, herramientas artísticas, elementos tecnológicos y material pedagógico.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, la dotación fue definida con base en las necesidades identificadas por la Subdirección para la Juventud, con el objetivo de ampliar las posibilidades de participación, aprendizaje, recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los jóvenes de la localidad. Estos elementos fueron diseñados para fortalecer los procesos formativos y acompañamientos juveniles, así como ofrecer herramientas que impulsen el desarrollo de habilidades deportivas, artísticas, culturales y tecnológicas, fomentando nuevas formas de expresión juvenil.

El alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas Prada, subrayó el valor de seguir invirtiendo en iniciativas que potencialicen el talento y el futuro de la juventud. Según sus palabras, "nuestros jóvenes necesitan espacios donde puedan creer en sus capacidades, descubrir sus talentos y convertir sus sueños en oportunidades". Esto, señala el mandatario, va más allá de la simple entrega de objetos, pues representa una apuesta por el presente y futuro de las nuevas generaciones, buscando que la Casa de la Juventud se consolide como un lugar para crecer, crear, compartir y liderar la transformación local.

En este sentido, la entrega de dotación se convierte en un paso clave para fortalecer las oportunidades de la población joven de Engativá, brindando escenarios donde puedan formar parte activa en el desarrollo de sus comunidades y el ejercicio de su ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios que trae la nueva dotación para los jóvenes de Engativá?

La nueva dotación entregada a la Casa de la Juventud Engativá – Aldea de Pensadores amplía las posibilidades de participación, aprendizaje y recreación de los jóvenes. Incluye elementos deportivos, artísticos y tecnológicos, así como mobiliario y material pedagógico, todos enfocados en fortalecer sus habilidades y proporcionarles herramientas para el desarrollo integral, según explicó la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué papel juega la Casa de la Juventud en la transformación de la localidad de Engativá?

La Casa de la Juventud, de acuerdo con la Alcaldía Local de Engativá, se consolida como un espacio fundamental para que los jóvenes puedan explorar sus intereses, compartir conocimientos y desarrollar capacidades. Así, se les brinda la oportunidad de ser protagonistas de la transformación de sus comunidades, impulsando el crecimiento personal y colectivo en la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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