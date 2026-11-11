Por: Portal Bogotá

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La administración de Bogotá continúa consolidando acciones para fortalecer el uso adecuado y disfrute colectivo del espacio público. Bajo el marco del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se han impulsado jornadas orientadas a mantener los espacios ordenados, seguros y libres de ocupaciones indebidas. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de Los Mártires, esta entidad realizó una intervención puntual en el sector de Paloquemao, donde el propósito principal fue verificar que los establecimientos de ferretería cumplieran la normatividad vigente y respetaran las áreas comunes destinadas a la ciudadanía.

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La jornada, liderada por el alcalde local John Jader Suárez Delgado, visitó nueve establecimientos comerciales. Durante la inspección, se orientó a los comerciantes sobre la relevancia de mantener libres las zonas públicas, evitando la ocupación de aceras o espacios de tránsito con mercancía o mobiliario. Esta labor tuvo un alcance de 22 personas sensibilizadas, quienes recibieron información y recomendaciones para mejorar la convivencia en el entorno comercial y peatonal. Además de la labor pedagógica, las autoridades aplicaron medidas correctivas en los casos en los que se evidenció incumplimiento de la norma: en uno de los establecimientos se suspendió la actividad económica por carecer de documentos requeridos y extender la operación comercial más allá de los límites permitidos.

Un resultado concreto de esta intervención fue la recuperación de 100 metros de espacio público en el sector de Paloquemao. Tales acciones, según la administración local, contribuyen a mejorar la movilidad de quienes transitan por la zona, promueven la armonía entre comerciantes y ciudadanía, y refuerzan el mensaje de que el espacio público es un bien colectivo que exige compromiso y respeto de parte de todos los actores involucrados.

La Alcaldía Local de Los Mártires, bajo el liderazgo de John Jader Suárez Delgado, mantiene su compromiso con la recuperación y preservación de los espacios públicos, en articulación con las directrices de la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. Estas estrategias se apoyan tanto en el control institucional como en la pedagogía ciudadana, buscando consolidar condiciones favorables para que la actividad comercial y el bienestar comunitario coexistan de manera equilibrada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la recuperación de espacio público a los ciudadanos en Bogotá?

La recuperación de espacio público en Bogotá impacta positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que mejora la movilidad peatonal, contribuye a la seguridad y fomenta el uso colectivo de áreas que pertenecen a toda la comunidad, según reportes de la Alcaldía Local de Los Mártires.

¿Qué acciones realiza la Alcaldía de Los Mártires para proteger el espacio público?

De acuerdo con la información oficial, la Alcaldía de Los Mártires implementa jornadas de verificación y control en establecimientos comerciales, actividades de sensibilización y orientación a comerciantes, así como la aplicación de medidas correctivas, todo enfocado en asegurar el respeto y preservación de los espacios públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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