Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, ha presentado una actualización significativa en la herramienta web que permite a los ciudadanos consultar el progreso de las obras de infraestructura ejecutadas en la ciudad. Según información oficial citada por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta iniciativa responde al propósito de fortalecer la transparencia y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.

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Esta herramienta actualizada ofrece mapas interactivos y registros fotográficos que facilitan el acceso de la ciudadanía a la información sobre las intervenciones en infraestructura en cada una de las 20 localidades. De acuerdo con la Alcaldía, ahora los usuarios pueden consultar detalles contractuales, hacer seguimiento a los avances y obtener una visión integral de cada proyecto en ejecución. Así, las personas ya no encuentran solo cifras, sino datos procesados que reflejan el estado real de las obras.

El Centro de Gobierno Local, adscrito a la Secretaría Distrital de Gobierno, es el encargado de liderar la actualización del tablero de seguimiento a la inversión en obras locales. De acuerdo con información institucional, se incluyeron mejoras relevantes como nuevas opciones de consulta, filtros más específicos y una representación geográfica más clara de las intervenciones. Además, la integración de registros fotográficos directamente sobre el mapa y la incorporación de información contractual enriquecen la experiencia y la comprensión del usuario.

El objetivo principal es simplificar el seguimiento a las obras que se desarrollan con recursos públicos. El portal recalca que esta actualización representa un avance hacia una administración más abierta, donde la información se dispone de forma sencilla, intuitiva y centralizada. De ese modo, la ciudadanía puede identificar fácilmente las obras programadas, las que ya han finalizado y las que están en curso.

Esta medida ha sido promovida por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, como parte de su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. El tablero digital no solo facilita el acceso a la información para los ciudadanos, sino que también se convierte en una herramienta útil para los organismos de control y para las entidades distritales, permitiendo focalizar la supervisión y orientar las verificaciones directamente en el territorio según los datos y registros reportados.

¿Cómo puede consultar la ciudadanía el avance de obras de infraestructura en Bogotá?

La ciudadanía puede acceder al tablero digital de seguimiento a la inversión en obras locales a través del sitio oficial del Centro de Gobierno Local, donde encontrará mapas interactivos, fotografías, información contractual y herramientas que facilitan el monitoreo de los proyectos desarrollados en las 20 localidades de la capital.

¿Qué beneficios ofrece la actualización de la herramienta de seguimiento a obras en Bogotá?

La actualización de la herramienta brinda ventajas como mejor visualización de datos, integración de imágenes y filtros personalizados, permitiendo a los ciudadanos y entidades de control identificar y comparar rápidamente los avances, así como conocer el estado real de los proyectos y el uso transparente de recursos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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