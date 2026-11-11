Por: Portal Bogotá

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Bogotá da un paso adelante en materia de cultura y oportunidades para la juventud con la transformación de la Casa de la Juventud “Aldea de Pensadores”, ubicada en el barrio Floridablanca de Engativá, en un Centro Cultural Juvenil moderno y con enfoque incluyente. El proyecto hace parte de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, orientada a descentralizar y robustecer la oferta artística en el occidente de la capital, una zona con gran población y necesidades de más espacios para la creatividad y la participación comunitaria.

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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lideran esta iniciativa, enmarcada en el esfuerzo distrital por fortalecer el tejido social. Según información oficial divulgada por la Secretaría de Cultura en su cuenta en la red social X, el proyecto cuenta con una inversión superior a los 22.059 millones de pesos, destinados a la intervención de un área de 2.400 metros cuadrados.

La convocatoria para estudios y diseños de la obra se abrió en mayo de este año, buscando que el equipamiento cultural refleje las necesidades y expectativas de la comunidad. De acuerdo con el anuncio de la Alcaldía, este Centro Cultural Juvenil está pensado "por y para la comunidad" y se perfila como un espacio clave para descentralizar la oferta cultural y facilitar la participación activa de jóvenes y habitantes de la localidad.

La oferta del centro incluirá una sala de danza, una sala gamer, un teatro, un salón comunal y otros espacios orientados a la práctica de actividades artísticas y culturales. Estos ambientes permitirán que la comunidad acceda y disfrute de programas que usualmente están concentrados en zonas centrales de Bogotá, reafirmando el compromiso de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán de llevar recursos y oportunidades a toda la ciudad.

Quienes deseen informarse sobre los avances de la obra y los detalles de la convocatoria pueden consultar los portales oficiales de RenoBo o de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Esta iniciativa busca aumentar la inclusión, fortalecer la innovación y abrir nuevos escenarios de expresión para los jóvenes de Engativá y la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el nuevo Centro Cultural Juvenil de Engativá y qué beneficios aportará?

El nuevo Centro Cultural Juvenil en Engativá es una transformación de la Casa de la Juventud “Aldea de Pensadores” en un moderno espacio cultural con una inversión superior a 22.059 millones de pesos y más de 2.400 metros cuadrados para actividades artísticas, culturales y comunitarias. Su enfoque incluyente permitirá descentralizar la oferta cultural, brindar oportunidades de participación e innovación a jóvenes y fortalecer el tejido social del occidente de Bogotá, según información oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y RenoBo.

¿Qué entidades están detrás del proyecto del Centro Cultural Juvenil en Engativá?

El proyecto del Centro Cultural Juvenil en Engativá es liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, según lo informó la propia Secretaría en su canal oficial y la administración distrital. Estas entidades trabajan en conjunto para promover la cultura y la descentralización de espacios artísticos hacia nuevas zonas de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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