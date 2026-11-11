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Por: Portal Bogotá

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Este artículo fue curado por pulzo   Nov 11, 2026 - 1:41 pm
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Para quienes transiten en Bogotá el jueves 12 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha reiterado las condiciones precisas del pico y placa, una medida regulatoria que busca reducir la congestión vial y controlar la cantidad de vehículos circulando por la ciudad. Según la información divulgada por la SDM, tanto los propietarios de vehículos particulares, taxis y vehículos especiales deben cumplir con los horarios y terminaciones de placas establecidas para evitar sanciones ese día.

De acuerdo con la SDM, para los taxis, el pico y placa está vigente desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. El jueves 12 de noviembre tienen permiso para circular los taxis cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Esta restricción busca organizar mejor el servicio de transporte público individual y garantizar una oferta regulada durante las horas de mayor flujo.

Para los vehículos de servicio de transporte especial, también conocidos como ‘placa blanca’, la medida aplica en el mismo horario: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. La SDM confirma que ese jueves pueden circular aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, manteniendo la uniformidad con la regulación de taxis, lo que facilita la consulta y el cumplimiento por parte de los conductores.

En cuanto a los vehículos particulares, la restricción inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. Para esa jornada, considerada día par, pueden transitar los carros cuyos números de placa terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Respetar estos horarios y cortes de placa ayuda a evitar multas y colabora con una movilidad más fluida en la ciudad, según enfatiza la entidad distrital.

La SDM además recuerda que el único canal para solicitar el ‘Pico y Placa Solidario’, una alternativa que permite circular durante la restricción mediante un pago, es la plataforma oficial www.movilidadbogota.gov.co. La única forma de pago válida es a través del botón PSE dentro del sitio oficial, y se desmiente la existencia de intermediarios o sitios alternos para tal gestión.

La autoridad de movilidad recalca que no están autorizados intermediarios ni páginas no oficiales para tramitar el ‘Pico y Placa Solidario’, con lo cual busca evitar estafas y garantizar la seguridad en el proceso. Por eso, invita a la ciudadanía a informarse siempre en los canales oficiales para evitar caer en fraudes o inconvenientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles vehículos tienen pico y placa en Bogotá para el jueves 12 de noviembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Movilidad indicó que el jueves 12 de noviembre de 2026 la restricción de pico y placa aplica para vehículos particulares, taxis y vehículos especiales o de ‘placa blanca’. Cada grupo debe atenerse tanto a los horarios definidos como a la terminación de la placa, especificados por la entidad para esa fecha.

¿Qué es el ‘Pico y Placa Solidario’ y cómo se paga en Bogotá?

El ‘Pico y Placa Solidario’ es una opción que permite a los conductores eximirse temporalmente de la restricción de pico y placa tras pagar una suma de dinero a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. El único medio válido para realizar el pago es el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), y se advierte que no hay intermediarios ni canales alternativos autorizados para este proceso.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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