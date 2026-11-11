Por: Portal Bogotá

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Una nueva jornada de inspección, vigilancia y control (IVC) se llevó a cabo en el barrio Venecia, ubicado en la localidad de Tunjuelito, como parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el propósito fundamental de estos operativos es velar por la seguridad y el orden en los sectores comerciales, garantizando que los establecimientos cumplan con las normas exigidas para desarrollar sus actividades económicas.

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Durante el operativo, cinco establecimientos de alto impacto fueron verificados para constatar que operan bajo la normatividad vigente. Estas acciones de inspección buscan no solo revisar condiciones administrativas, sino también promover la cultura del cumplimiento entre los comerciantes de la zona. Según la información oficial, como resultado de la jornada, la Policía Nacional impuso una medida correctiva a uno de los establecimientos por no haber pagado los derechos de autor requeridos para sus actividades. Esta falta es relevante, ya que afecta el marco legal que protege la propiedad intelectual en la prestación de ciertos servicios comerciales.

Además, la Secretaría Distrital de Salud también participó en la jornada y efectuó la correspondiente inspección sanitaria en el mismo establecimiento. Como resultado, se emitió un concepto sanitario desfavorable, lo que indica la existencia de condiciones que no cumplen los parámetros requeridos por las autoridades de salud. Se aclara que el establecimiento sancionado está dedicado a actividades de lenocinio, es decir, la facilitación o explotación de la prostitución ajena con fines de lucro.

En el transcurso de la inspección se adelantaron actividades de sensibilización en dos establecimientos dedicados a la venta de licor. Allí se detectaron incumplimientos asociados a la extensión de la actividad económica, por lo que se les hizo un llamado a los responsables para ajustar su operación según las disposiciones establecidas. La alcaldesa local, Claudia Verónica Collante Dussán, enfatizó la importancia de fortalecer estos controles y fomentar la corresponsabilidad de los comerciantes. Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, este tipo de intervenciones son esenciales para consolidar entornos comerciales seguros y organizados, favoreciendo así el bienestar de los habitantes y visitantes de la localidad.

La administración local insistió en que continuará realizando estas labores junto a las entidades competentes para asegurar el cumplimiento de la normatividad y seguir mejorando la calidad de vida dentro de la localidad.

¿Qué medidas de inspección y control se realizan en los comercios de Tunjuelito?

En la localidad de Tunjuelito, las entidades correspondientes llevan a cabo acciones de inspección, vigilancia y control en los comercios, revisando que cumplan con la normatividad vigente, condiciones sanitarias y requisitos administrativos. Estas estrategias buscan fortalecer la seguridad y el orden, según la información divulgada por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

¿Por qué es importante el concepto sanitario para los establecimientos de lenocinio?

El concepto sanitario emitido por la Secretaría Distrital de Salud es fundamental para que los establecimientos de lenocinio operen legalmente, ya que garantiza que se cumplan las condiciones adecuadas de salud y salubridad exigidas por la normatividad. Un resultado desfavorable puede generar sanciones y restricciones en la actividad económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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